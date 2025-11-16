Assicurazioni per auto ad Arenzano, ma erano truffatori: denunciati due italiani

Ieri i carabinieri di Arenzano hanno denunciato, per truffa in concorso, due italiani di 33 e 29 anni.

I due, spacciandosi per broker assicurativi, sono riusciti a fare stipulare un contratto assicurativo per l’auto, in apparenza vantaggioso per la vittima del raggiro.

Solo in un secondo momento la parte offesa, a seguito di un sinistro stradale, si è resa conto di non essere coperta da nessun tipo di assicurazione e ha quindi denunciato la truffa ai carabinieri, che hanno svolto le indagini e individuato i due malviventi.