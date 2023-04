Assicurazione auto: gli aspetti da considerare per risparmiare

Quando ci si trova a sostenere quelle spese obbligatorie che ognuno di noi si trova ad affrontare periodicamente, ci si chiede sempre come poter risparmiare. In realtà il primo segreto per fare un vero affare, ad esempio nel caso dell’assicurazione auto, è scegliere con estrema cura il partner più affidabile, trasparente e in grado di garantire la miglior qualità sul mercato al giusto prezzo.

Insomma, il peggior errore che si può commettere, quando si stipula una polizza auto per la propria vettura, è quello di scegliere guardando solo ed esclusivamente al prezzo: un buon servizio costa il giusto, quindi vale la pena cercare il miglior rapporto qualità prezzo, ma non l’offerta in assoluto più bassa a discapito di un buon servizio. Quali aspetti, dunque, occorre valutare per risparmiare senza rinunciare a ciò che ci spetta?

Possiamo cominciare col dire che, oggi come oggi, scegliere di stipulare online la polizza è già una scelta vincente: l’elevata concorrenza che si è sviluppata in rete, infatti, stimola continuamente gli operatori a proporre tariffe sempre più competitive e, online, è possibile raggiungere cifre nettamente inferiori rispetto all’agenzia, riuscendo ad abbattere costi imprescindibili in sedi fisiche. Dunque “sì” alle assicurazioni online, ma sempre e comunque con un occhio di riguardo al brand e alla qualità promessa: le esperienze di altri utenti, le recensioni e le testimonianze del modus operandi di ciascuna azienda sono sempre da tenere in considerazione.

Una volta stabilite le assicurazioni che vale la pena considerare, poi, è doveroso fare quanti più preventivi possibili: solo attraverso questa operazione, peraltro poco impegnativa in rete, è possibile determinare l’offerta migliore per le proprie esigenze. Ed è proprio nel momento in cui si fanno preventivi per la propria assicurazione auto che si possono considerare ulteriori aspetti essenziali per il risparmio come, prima tra tutti, la scelta delle garanzie facoltative da aggiungere in polizza.

Come tutti sappiamo, infatti, le assicurazioni mettono a disposizione degli utenti delle tutele ulteriori che vanno a coprire danni non compresi nell’RC Auto, obbligatoria per legge, e che risultano fondamentali nel momento del bisogno. Le coperture extra hanno un prezzo che influisce sul premio annuo che andiamo a pagare, ma che possiamo considerare irrisorio rispetto al costo dell’eventuale danno da pagare di tasca propria senza poter usufruire del rimborso da parte dell’assicurazione. Un investimento, dunque, che va comunque ponderato attentamente: inutile aggiungere garanzie accessorie inutili, bene, invece, valutare solo quelle essenziali in base al proprio stile di vita e di guida.

Sempre in ottica di risparmio un suggerimento valido è quello di considerare se si possiedono i requisiti per entrare in provvedimenti studiati a favore degli automobilisti, come il bonus RC Familiare che consente, tra le altre cose, a membri dello stesso nucleo familiare, di ereditare la classe di merito più conveniente, senza partire dalla quattordicesima molto più costosa, imposta per legge a chi non ha uno storico assicurativo alle spalle.

Infine va considerata la possibilità di sospendere la polizza se si fa un uso non continuativo del mezzo.

Gli strumenti per risparmiare sull’assicurazione auto ci sono e, grazie alla rete, sono sempre più accessibili agli automobilisti: tutto quello che bisogna fare è valutare attentamente gli strumenti che si hanno a disposizione e, soprattutto, scegliere sempre solo partner affidabili come ConTe.it, parte del gruppo Admiral, che da anni si pone al fianco dei clienti supportandoli e accompagnandoli nella scelta della soluzione a loro più adatta.

L’assicurazione auto è uno strumento che aiuta i contraenti nel momento del bisogno e proprio per questo motivo va letta più come un alleato che come un nemico: non si può considerare solo l’offerta più bassa, ma anche e soprattutto il partner migliore!