Ascoli-Spezia, Marino: dobbiamo fare punti

Poco prima di partire alla volta delle Marche, è il tecnico aquilotto Pasquale Marino a presentarsi ai microfoni della stampa.

“Ogni partita ha la sua storia, con il Benevento siamo stati più cinici rispetto alla gara con il Foggia, ma ora dobbiamo guardare avanti e cercare di portare via da Ascoli più punti possibile.

Ci sarà qualche assenza, ma ci faremo trovare pronti, d’altronde abbiamo una rosa ampia e chi verrà chiamato in causa farà sicuramente del proprio meglio; le scelte che opero in occasione delle partite sono frutto del lavoro settimanale, di quello che vedo quotidianamente.

Bidaoui? Salta sistematicamente l’uomo, ma è conscio di dover migliorare nella scelta della giocata finale. Mastinu? E’ tornato in campo con la Primavera dopo un lungo stop, ha bisogno di tempo per tornare sui livelli che gli competono ed anche questo sabato sarà a disposizione di mister Pierini.

L’Ascoli ha un organico importante, è una squadra forte per la categoria e sarà un ostacolo duro da affrontare, ma come al solito dipenderà sempre tutto da noi, dall’atteggiamento che sapremo mettere in campo e da come interpreteremo i vari momenti della partita.

A questo punto del campionato forse qualche punto ci manca, ma non c’è tempo per guardare indietro, bisogna soltanto pensare a lavorare sul campo e a fare sempre meglio, settimana dopo settimana, cercando di muovere sempre la classifica.

Le statistiche non mentono, siamo in crescita costante, anche perchè ho a disposizione una squadra con tanti giovani ambiziosi, capaci di ascoltare i consigli e determinati a mettersi alla prova”.