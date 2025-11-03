Ascensore Dino Col-Mura degli Angeli, residenti chiedono apertura H24 e gratuità

Telenord seguirà l’iniziativa ascoltando i residenti della zona che si mobilitano per difendere l’ascensore Dino Col-Mura degli Angeli

Nel quartiere più popoloso della città, cresce la mobilitazione dei residenti a favore della gratuità e dell’apertura 24 ore su 24 dell’ascensore Dino Col–Mura degli Angeli. Una infrastruttura essenziale per garantire la mobilità pedonale e contrastare l’isolamento urbano. L’ascensore, che collega aree densamente abitate del Municipio Centro Ovest, rappresenta infatti un collegamento vitale per chi quotidianamente si sposta a piedi per raggiungere negozi, uffici e servizi di pubblica utilità.

Ascensore Dino Col, un presidio per chiedere accessibilità e uguaglianza

I cittadini sottolineano come la gratuità del servizio e la continuità H24 siano elementi imprescindibili per assicurare pari opportunità di mobilità a tutti. Senza discriminazioni dovute alla posizione geografica o alla condizione economica. “Grazie alla presenza dell’ascensore – spiegano i promotori – molti di noi possono evitare l’isolamento. Mantenendo una connessione vitale tra le diverse zone della città e la possibilità di usufruire dei servizi indispensabili. Per questo chiediamo con forza che l’Amministrazione Comunale, AMT Genova e il Municipio Centro Ovest si impegnino a mantenere il servizio gratuito e aperto 24 ore su 24”.

Secondo i residenti, si tratta di un gesto che va oltre la mobilità urbana che diventa un segno concreto di attenzione e vicinanza alle esigenze quotidiane della cittadinanza. “Difendere questo ascensore significa difendere un diritto di accesso alla città, un presidio di inclusione sociale e di equità territoriale”, spiegano ancora i partecipanti all’iniziativa.

La richiesta seguita da Telenord con le voci dei residenti

La manifestazione verrà seguita dall’emittente Telenord, che sarà presente sul posto con la giornalista Anna Li Vigni per raccogliere le testimonianze dei cittadini e approfondire le motivazioni della richiesta. Le interviste ai residenti metteranno in luce il valore sociale dell’ascensore e il desiderio della comunità di veder riconosciuta la sua importanza per il quartiere.

Ascensore Dino Col, un appello al dialogo con le istituzioni

I promotori dell’iniziativa si dicono certi della sensibilità delle istituzioni locali e confidano in una risposta positiva. “Siamo a disposizione per un confronto costruttivo – spiegano – perché crediamo che mantenere la gratuità e l’apertura H24 dell’ascensore Dino Col–Mura degli Angeli rappresenti non solo un investimento nella mobilità cittadina, ma anche un atto di attenzione sociale verso i residenti del Municipio Centro Ovest”.

