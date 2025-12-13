Artesina: tutto aperto, tutti i giorni!

“Semplicemente fantastico!”. Così è stato definito dagli amanti della montagna e della neve il lungo ponte dell’Immacolata che ha visto Artesina vera regina della neve in un weekend che rimarrà nella storia. Un fine settimana vissuto all’insegna del divertimento e del bel tempo a tenere a battesimo il nuovissimo impianto del Pian della Turra che ha fatto letteralmente impazzire tutti.

Una nuovissima seggiovia esaposto al servizio delle bellissime piste in quota che pone la località all’attenzione nazionale per essere una delle pochissime località del Piemonte ad avere un impianto ad agganciamento automatico sopra i 2000 metri.

Artesina è pronta a replicare in un comprensorio pronto ad accogliere i turisti per un fine settimana di altissimo livello con una stazione che sta costantemente lavorando per garantire piste agibili e sicure mantenendo l’apertura tutti i giorni della settimana. Resteranno aperti i collegamenti con il Mondoleski Prato Nevoso e Frabosa Ski e dal 22 dicembre si preannuncia l’apertura del collegamento con Rastello.

Si sta inoltre alacremente lavorando alla stesura del programma delle festività natalizie che si preannuncia di sicuro effetto e come sempre fruibile da tutti i componenti della famiglia, per momenti di divertimento e di svago durante la permanenza nella località.

Fissato in settimana il taglio del nastro istituzionale della nuova seggiovia per celebrare il fantastico traguardo raggiunto.

Anche quest’anno per tutta la stagione sarà in funzione l’opzione di acquisto dello Ski-pass dinamico online che consentirà di sciare a tariffe agevolate scegliendo tra le varie opzioni possibili.

Come sempre, saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.

