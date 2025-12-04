 Artesina: nuova seggiovia esaposto verso la Turra 

Grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, Artesina Mondolè Ski si presenta nella sua veste migliore per questo avvio stagionale. Superati brillantemente gli ultimi collaudi di rito, da domani, venerdì 5 dicembre (skipass acquistabile solo in biglietteria a euro 42,00) sarà in funzione la nuovissima seggiovia esaposto ad agganciamento automatico sul Pian della Turra. Si tratta di un impianto di ultima generazione che proietta la località del monregalese verso il futuro.

Artesina, con la nuova seggiovia in quota, che servirà le cinque fantastiche piste per sciatori di ogni livello, diventerà una delle poche stazioni in Piemonte, ad avere un impianto automatico sopra i 2000 metri.

E poi da sabato 6 dicembre ci sarà l’apertura ufficiale dei collegamenti con il Mondoleski Prato Nevoso e Frabosaski. Dal 22 dicembre sarà possibile raggiungere il comprensorio direttamente dalla vallata con l’apertura della porta di Rastello.

Un inizio di stagione veramente fantastico per gli amanti della neve e della montagna che stanno prendendo d’assalto i vari siti ufficiali ed i canali social dedicati della località per vivere in dirette l’evolversi della situazione ed avere notizie in tempo reale dandosi appuntamento sulle piste per vivere l’ebbrezza di salire in quota con la nuova seggiovia.

Anche quest’anno, per tutta la stagione, sarà in funzione l’opzione di acquisto dello Ski-pass dinamico online che consentirà di sciare a tariffe agevolate scegliendo tra le varie opzioni possibili.

Come sempre, saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.