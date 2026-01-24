ArteGenova festeggia 20 anni tra grandi maestri e nuove visioni

Dal Novecento storico all’arte digitale: la fiera celebra l’edizione anniversario al Padiglione Blu

ArteGenova raggiunge un traguardo significativo e celebra la ventesima edizione con un appuntamento speciale in programma da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026. La rassegna, dedicata all’arte moderna e contemporanea, torna negli spazi iconici del Padiglione Blu progettato da Jean Nouvel, affacciato sul mare e inserito nel ridisegno del waterfront genovese. Dal debutto nel 2005, la manifestazione si è affermata come uno degli eventi di riferimento nel Nord-Ovest italiano, costruendo nel tempo un legame stabile con la città e il suo pubblico.

Tradizione del Novecento e linguaggi del presente

L’edizione anniversario propone un percorso che mette in dialogo i grandi protagonisti dell’arte del Novecento con le espressioni più attuali della ricerca visiva. Accanto a opere riconducibili a figure storiche come Warhol, Picasso, De Chirico, Fontana, Magritte e Klee, trovano spazio linguaggi meno convenzionali, dalle installazioni alla street art, dalla fotografia alle tavole di fumetto. Non mancano le sperimentazioni digitali, con gallerie virtuali, ologrammi e opere NFT, a testimonianza di un mercato in continua evoluzione.

Il ruolo di ArteGenova nel mercato dell’arte

L’evento, promosso da Nord Est Fair, conferma una struttura consolidata che unisce qualità espositiva e attenzione ai nuovi collezionisti. Sono circa 150 gli espositori attesi, provenienti dall’Italia e dall’estero, con una presenza bilanciata tra gallerie storiche e realtà contemporanee. In questo contesto si inserisce il Contemporary Art Talent Show, giunto alla tredicesima edizione, che propone opere dal valore accessibile e coinvolge artisti, collettivi e associazioni di diverse regioni, con un premio dedicato sostenuto da Banca Mediolanum.

Vernissage, incontri e presenza dei media

Il calendario della manifestazione è arricchito da performance, incontri e momenti di approfondimento pensati per addetti ai lavori e appassionati. Il vernissage su invito è fissato per giovedì 12 febbraio alle ore 18. Liguria Notizie partecipa all’evento come media partner ufficiale ed è presente, come gli altri anni, con un proprio stand all’interno del Padiglione Blu, da cui saranno realizzati servizi e collegamenti dedicati durante i giorni della fiera.

Informazioni di accesso e apertura al pubblico

ArteGenova accoglie i visitatori dalle 10 alle 20 per l’intera durata della manifestazione. L’ingresso avviene da piazzale Kennedy, con disponibilità di parcheggio gratuito. Sono previste diverse formule di bigliettazione, agevolazioni per alcune categorie e accesso gratuito per i più giovani e le scolaresche, in linea con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici al mondo dell’arte.

Internet: https://www.artegenova.com/

