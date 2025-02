ArteGenova 2025: la grande mostra-mercato d’arte a Genova fino al 16 febbraio

Capolavori di Fontana, Burri, De Chirico e altri maestri, insieme a opere di artisti emergenti e di Street Art, animano la Fiera di Genova

Si è aperta ieri al Padiglione Blu della Fiera di Genova la 19^ edizione di ArteGenova, la mostra-mercato d’arte che resterà in corso fino a domenica 16 febbraio, con orario continuato dalle 10 alle 20. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte, che potranno ammirare e acquistare opere di grandi maestri del passato e contemporanei, ma anche scoprire talenti emergenti e le nuove tendenze dell’arte.

Un’ampia rappresentanza ligure e genovese

Quest’anno, la Liguria e Genova sono particolarmente rappresentate ad ArteGenova, con la partecipazione di 12 galleristi e 29 espositori (tra associazioni e singoli artisti) nella sezione Contemporary Art Talent Show, dedicata ad opere di artisti emergenti dal valore inferiore ai 5.000 euro.

5.000 opere d’arte per tutti i gusti e le tasche

Sono ben 5.000 le opere d’arte esposte ad ArteGenova, spaziando tra diverse epoche, stili e correnti artistiche. I visitatori potranno ammirare capolavori di artisti del calibro di Fontana, Burri, De Chirico, Afro, Scanavino, Capogrossi, Guttuso, Picabia, Baj, Adami, Casorati, Balla, Carrà, Sironi, Depero, Campigli, De Pisis, Christo, Haring, Ligabue, Jenkins, Guidi, Crippa, Rosai, Biasi, Warhol, Schifano, Arman, Rotella, Jeff Koons, Bansky, Brainwash, TvBoy, Alessio – B e molti altri.

Opere rare e curiose, come il De Chirico “retrodatato”

Tra le opere piùCuriosità e retroscena non mancano, come il De Chirico del 1946 (in vendita a 1,6 milioni di euro) che il maestro realizzò su una vecchia tela spacciandola per un suo manichino metafisico risalente a trent’anni prima, e per questo lo retrodatò al 1916. “Le attuali tecnologie consentono di svelare questi retroscena”, spiega il gallerista di San Marino che propone altre due opere di Giorgio De Chirico, una delle quali rivela un sottostante ritratto di donna di autore sconosciuto.

La sezione Contemporary Art Talent Show e il Premio Banca Mediolanum

La sezione Contemporary Art Talent Show, con 72 espositori, offre un’interessante panoramica sull’arte emergente, con opere dal valore inferiore ai 5.000 euro. A una selezione di questi lavori è rivolto il Premio Banca Mediolanum, che sarà assegnato domenica mattina.

Il taglio del nastro e le autorità presenti

Ieri il taglio del nastro è stato fatto da Stefano Balleari (presidente del Consiglio regionale della Liguria), Lorenza Rosso (assessore alla Cultura Comune di Genova), Mauro Ferrando (presidente del Porto Antico di Genova) e Nicola Rossi (curatore dell’evento), prima della visita agli stand di 150 tra rinomati galleristi italiani ed esteri, associazioni e gruppi di artisti.

Informazioni e biglietti

Biglietti e informazioni sono disponibili sul sito www.artegenova.com. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, il ridotto 8 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 12 anni (anche per scolaresche e accompagnatore). L’ingresso è da piazzale Kennedy con parcheggio gratuito sotto la tensostruttura.

Incontri di sabato 15 febbraio nello spazio Art Talk

ore 11.30

Il segno, il sogno e lo specchio: l’artista tra visione ed autobiografia

Intervengono: Diana Maria Perez e Vittorio Raschetti. Diana Maria Pérez è attivista artistica di origine colombiana, laureata all’Accademia di Brera in Arti Visive e già assistente alla cattedra di Anatomia Artistica, co-fondatrice di AWAG Artedia Window Art Gallery Curatrice e Artista e tra i fondatori del Centro Studi Milano del ‘900. Centro di ricerca ermeneutico – scientifica dedicato all’arte milanese del XX Secolo. Vittorio Raschetti è docente, critico d’arte contemporanea, curatore, giornalista pubblicista, saggista.

ore 14

Dalla Clown Terapia alla Scultura: Un viaggio tra difficoltà e opportunità

Meg intervista Jackson Villamizar

Dalla Colombia all’Italia, da un passato segnato dalle sfide a un presente di successi nel mondo dell’arte contemporanea. Jackson Villamizar racconta il suo percorso iniziato con la clown terapia, trasformato poi in ricerca artistica che oggi lo vede protagonista di mostre nazionali e internazionali. Sarà un’intervista esclusiva per scoprire come le difficoltà possano diventare opportunità e come la scultura possa essere un mezzo di trasformazione e memoria. Questo percorso artistico ha dato vita a Between Art & Design Atelier, galleria d’arte che racchiude l’esperienza edile e decorativa per offrire un modo più completo di vivere le proprie opere negli ambienti in cui si vive.

ore 15

Presentazione dell’edizione 2.0 di Arscode il gioco dell’arte

Arscode è un divertente gioco dedicato all’arte contemporanea dove non serve essere competenti in materia ma, giocando, si diventa esperti. Con 144 carte, 96 monete/segnapunti e il libro con regole e presentazione degli artisti, è possibile giocare in due diverse modalità: Classic, come gioco da tavolo (fino a 6 giocatori) con l’obiettivo di costruire la collezione d’arte di maggior valore, e la nuova Challenge con sfide tra due giocatori a “colpi” di opere d’arte.

A seguire, si terrà il primo torneo ufficiale in modalità Challenge a eliminazione diretta e 16 iscritti.

ore 16.30

La libertà espressiva, riflesso dell’identità artistica

Ciclo di 3 conferenze in cui, attraverso la lettura dell’opera d’arte attuale, ci si addentrerà nel mondo dell’arte contemporanea per esplorare come la libertà espressiva sia elemento fondamentale per consentire agli artisti di manifestare la loro identità unica e irripetibile. Presenta Mattea Micello, storico e critico dell’arte.

ore 17.30

Meglio l’arte del Prozac

Lorella Pagnucco Salvemini autrice di questo libro che ha per sottotitolo “Vernissage, libri, capricci e fantasie di un mondo che cambia” sarà presente assieme al relatore Luciano Caprile, critico d’arte genovese. La veneziana Lorella Pagnucco Salvemini, oltre ad essere una scrittrice, è la direttrice di AW ArtMag.

Incontri di domenica 16 febbraio nello spazio Art Talk

ore 11

La libertà espressiva, riflesso dell’identità artistica

Ciclo di 3 conferenze in cui, attraverso la lettura dell’opera d’arte attuale, ci si addentrerà nel mondo dell’arte contemporanea per esplorare come la libertà espressiva sia un elemento fondamentale che permette agli artisti di manifestare la loro identità unica e irripetibile. Presenta Mattea Micello, storico e critico dell’arte.

ore 12

Presentazione del vincitore del Premio Banca Mediolanum

ore 14.30

Archivio, post-produzione, critica e strategia

Intervengono: Diana Maria Perez e Vittorio Raschetti. Vittorio Raschetti è docente, critico d’arte contemporanea, curatore, giornalista pubblicista, saggista. Diana Maria Pérez è attivista artistica di origine colombiana, laureata all’Accademia di Brera in Arti Visive e già assistente alla cattedra di Anatomia Artistica, co-fondatrice di AWAG Artedia Window Art Gallery Curatrice e Artista e tra i fondatori del Centro Studi Milano del ‘900. Centro di ricerca ermeneutico – scientifica dedicato all’arte milanese del XX Secolo.

ore 15.30

Gianolio – “The Italian Black and White Art”

L’artista Gianolio terrà un intervento esclusivo presentando alcune delle sue opere più significative esposte in mostra. Attraverso un racconto coinvolgente, condividerà il suo percorso artistico, dagli esordi alla produzione attuale, esplorando il viaggio che ha segnato la sua ricerca pittorica e il progetto che ne guida l’evoluzione: opportunità per immergersi nel mondo affascinante del bianco e nero.

ore 16

La Libertà espressiva, riflesso dell’Identità artistica.

Ultima di 3 conferenze in cui, attraverso la lettura dell’opera d’arte attuale, si entrerà nel mondo dell’arte contemporanea per esplorare come la libertà espressiva sia un elemento fondamentale che permette agli artisti di manifestare la loro identità unica e irripetibile. Presenta Mattea Micello, storico e critico dell’arte.