ArteGenova 2024: una vetrina dell’Arte Moderna e Contemporanea

In Fiera fino al 18 Febbraio

Nel cuore della città di Genova, ArteGenova 2024 è un evento straordinario che celebra l’arte in tutte le sue forme, unendo la tradizione artistica consolidata con le nuove e innovative espressioni.

In corso fino a domenica 18 febbraio presso il suggestivo Padiglione Blu, l’ArteGenova presenta un’ampia selezione di opere d’arte moderna e contemporanea, rappresentando un punto di riferimento per il Nord Ovest italiano.

L’esposizione vanta la partecipazione di oltre 540 rinomati artisti internazionali, i cui lavori incantano gli occhi e stimolano la mente dei visitatori.

Da opere iconiche di artisti come Hopper, Fontana, De Chirico e Bacon, fino alle straordinarie creazioni della Street Art di Bansky e Mr Brainwash, l’ArteGenova offre un viaggio emozionante attraverso la diversità e la ricchezza dell’arte contemporanea.

Ma non è tutto: oltre alle opere dei maestri consolidati, ArteGenova dà spazio anche ai talenti emergenti, con 210 artisti che presentano le loro creazioni promettenti.

Attraverso la sezione Art Talent Show (C.A.T.S.), i visitatori hanno l’opportunità di scoprire nuovi talenti e sostenere gli artisti del futuro.

Una delle caratteristiche più affascinanti dell’evento è la fusione tra arte e tecnologia. Opere innovative come quelle di Breakfast, che utilizzano microcamere per creare effetti visivi sorprendenti, e quelle di Alex Papavassiliou, che sperimentano con la digitalizzazione e la trasformazione di opere in NFT, aggiungono un elemento di modernità e innovazione all’esperienza artistica.

Ma sono tanti gli artisti della sezione Art Talent Show (C.A.T.S.) che meritano di essere ammirati quali: la genovese Tea Fornasari, Giulia Pomata, il bergamasco Ivano Facchetti, Pierina Militello che arriva da Londra, le Lampade di Anna e Chiara Bagnasco, Alex Papavassiliou.

ArteGenova è molto più di una semplice esposizione d’arte; è un’esperienza coinvolgente che invita i visitatori a esplorare nuove forme di espressione artistica e ad immergersi nell’immaginario creativo di artisti di fama mondiale e promettenti talenti emergenti.

Curata da Nord Est Fair, una delle società leader nell’organizzazione di fiere d’arte e d’antiquariato in Italia, ArteGenova promette di essere un evento indimenticabile per tutti gli appassionati d’arte.

Per coloro che desiderano partecipare, l’ingresso è consentito dalle ore 10 alle 20. I biglietti sono disponibili sul sito www.artegenova.com, con un costo di 12 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto. I bambini sotto i 12 anni e le scolaresche, insieme agli accompagnatori, possono accedere gratuitamente. L’ingresso è situato a piazzale Kennedy, con parcheggio gratuito disponibile sotto la tensostruttura.