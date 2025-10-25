Arriva Rocca d’Autore, Festival del cantautorato. Il debutto il 26 ottobre ore 15:30 alla Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense.

Arriva Rocca d’Autore, i dettagli dell’evento. Sta per partire l’evento che era stato rinviato a causa del maltempo, lo scorso 1 settembre. La nuova data disarànella Sala delle Scuderie presso la. Nel pomeriggio di domenica 26 ottobre alle ore 15,30, un evento dedicato allaideato e presentato dal giornalista musicaleche per l’occasione introduce il già affiatato gruppo di cantastorie denominato “Cantautori di Provincia” ovvero. Visto che siamo nella Rocca del Casato dei Rossi, ci sarà anche l’occasione per rivivere qualche scena della vita del Casato legato alle gesta di Giovanni de’ Medici, grazie ad una pièce teatrale in costume, vera e propria rievocazione storica.Giornalista musicale, scrive su Cultura Identità e Festivals News (la testata ufficiale del Festival di Sanremo). Speaker radiofonico di vecchia data, ha intervistato centinaia di cantanti e gruppi musicali attraverso le note trasmissioni in FM su emittenti che hanno fatto la storia della radio in Liguria, comee molte altre. Collaborazioni importanti anche in ambito televisivo cone le tv regionali della LiguriaProtagonista di eventi live, presenta manifestazioni e talk show dedicati a costume e spettacolo, senza dimenticare l’imperdibile appuntamento come inviato al, dove ogni anno segue la kermesse dalla sala stampa insieme a giornalisti di tutto il mondo.Ha pubblicato l’album in vinilee negli ultimi anni si è esibito come busker nelle strade di Milano, facendo ascoltare ai passanti le canzoni del suo repertorio con la sua inseparabile chitarra. Il sogno nel cassetto, a Dio piacendo, è quello di utilizzare il palcoscenico naturale che è la strada per fare la necessaria gavetta, temprare lo spirito, forgiare la volontà in modo da essere pronto e disinvolto sui palchi dei teatri italiani. Suona spesso in territorio ligure e ha partecipato a diversi spettacoli come “Lunamore Spritz”, “Sempre Curiosa Festival” e “Un Disco nel Jukebox”, tra Genova e Sanremo. Tra i suoi brani più conosciuti, segnaliamoNasce a Parma nel 1975 e vive da sempre a Salsomaggiore Terme. Inizia a suonare la chitarra all’età di 18 anni sotto l’influsso dei grandi cantautori italiani e del rock dei Nirvana e dei Rem. Dopo aver suonato il basso in gruppi locali come Zenigata e Fuorilinea, capitana attualmente la band, dove canta e compone canzoni in cui fonde con una certa incoscienza le influenze suddette. Del 2024 l’adesione al consorzio di artisti parmigianicon Angelo Bettati, Giuliano Pramori, Emanuele Ravera e Giubbonsky.Atipico esploratore musicale che alimenta le proprie canzoni attingendo alla sua infinita curiosità e libertà intellettuale. Mette insieme il meglio della tradizione ironica milanese dicon lo spirito del canto sociale più impegnato; il tutto colorato di rock con punte di punk. Ne risulta uno spettacolo intenso e originale, dove la poesia si mischia alla rabbia lasciando spazio all’ironia e alla provocazione. Consigliato a chi non ama la banalità. Suona chitarra, sax alto e baritono, basso e ritmi e ha militato in molte formazioni tra cuiCantautore per vocazione di San Polo di Torrile (Parma) ha 54 anni e fino ad oggi ha scritto oltre 150 canzoni, credendo fermamente che le canzoni possano servire a cambiare il “sentire” delle persone e sperando che anche le proprie possano arrivare alla gente e regalare emozioni.è il suo cavallo di battaglia, ma durante gli spettacoli dal vivo propone anche “Le tue parole” e “Non ho voglia di niente” già presenti sul canale Youtube dell’artista.Da sempre ha la passione per la musica e nel corso del tempo, ha partecipato ad eventi, festival e contest in giro, un po’ per tutta Italia riscuotendo sempre buoni consensi, tra cui “Lunamore Spritz” (Genova) e “Un Disco nel Jukebox” (Sanremo). Nel 2018 con la produzione di Stefano Lombardo incide il singoloe sempre con la stessa produzione alla fine di quell’anno pubblica la canzone, brano che ha suscitato commozione perché dedicato alla tragedia del Ponte Morandi di Genova e alle vittime. Il motto del cantautore è: “il cuore nelle parole e la forza nella musica”.