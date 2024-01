Arriva la Befana, il 6 Gennaio in Piazza Cavour a Vado Ligure, Siamo di nuovo pronti per festeggiare la vecchietta più simpatica del mondo!

E allora Befane e Befani, grandi e piccini, preparatevi perché Sabato 6 Gennaio vi aspettiamo tutti mascherati e non, in Piazza Cavour a Vado Ligure per un altro indimenticabile pomeriggio di divertimento conviviale!

Il menù?

Eccolo!

LA CACCIA AL TESORO per bambini

L’obiettivo sarà trovare le calze della Befana!

LA MASCOTTE

Vi potrete fare selfie ricordo!

LA BEFANA

Vi aspetta in Piazza per distribuire caramelle

E ancora SCULTURE DI PALLONCINI

TRUCCABIMBI

E scatenate BABY DANCE

Dalle ore 15 con giochi e divertimento.

Distribuzione di cioccolata calda e vin brulé a cura della SMS “Diritto e Doveri” di Sant’Ermete e l’Associazione Alpini di Vado – Quiliano

PARTECIPAZIONE GRATUITA