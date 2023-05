Arriva a Recco il cestino intelligente, avvisa quando è pieno

Recco, arriva il “cestino intelligente” avvisa quando è pieno. A tecnologia avanzata, riduce e compatta i rifiuti, è stato collocato in passeggiata a mare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin oggi hanno utilizzato per la prima volta il “cestino intelligente”, installato a Recco in passeggiata a mare per consentire un più efficiente servizio di raccolta dei rifiuti. Il dispositivo, a tecnologia avanzata, avvisa tramite app quando deve essere svuotato, riduce e compatta i rifiuti fino a cinque volte con una pressa, riduce le emissioni perché viene svuotato solo quando è necessario ed è alimentato da un pannello solare.

«Lo abbiamo collocato sulla passeggiata a mare tenendo conto che è stato pensato proprio per essere utilizzato in aree cittadine molto frequentate – sottolineano il sindaco Gandolfo e l’assessore Fanin -. La sperimentazione di questa soluzione innovativa per la gestione dei rifiuti durerà qualche mese e ci permetterà di valutare l’acquisto di successive dotazioni».

Il Comune di Recco ha ottenuto il finanziamento per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il finanziamento totale è di 903.288 euro, a valere sull’avviso pubblico nell’ambito del Pnrr – Investimento 1.1 Linea d’Intervento A.

Con questi fondi oltre ai cestini stradali a tecnologia evoluta, con sistema di compattazione dei rifiuti, saranno installati anche cassonetti intelligenti. Saranno cestini video sorvegliati, con la capacità di riconoscere l’utente e misurare i rifiuti, attraverso la lettura del codice fiscale o di una smart card. Inoltre è previsto l’ammodernamento e l’automatizzazione con accesso controllato della cabina Loderini, che potrà essere utilizzata nell’arco delle 24 ore. ABov