Arresto cardiaco al volante a Genova: 62enne rianimato, è grave

Emergenza in corso Torino: intervento lungo 30 minuti

Questa mattina, alle 7:30, un uomo di 62 anni è stato colpito da arresto cardiaco mentre era al volante, fermo al semaforo in corso Torino, nel quartiere della Foce a Genova. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’auto medica.

I sanitari hanno avviato manovre di rianimazione per oltre mezz’ora, riuscendo infine a ripristinare il battito cardiaco. L’uomo è stato quindi intubato, immobilizzato (spinalizzato) e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Martino con prognosi riservata.

Forze dell’ordine sul luogo e ricostruzione

Sul luogo dell’evento sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno transennato l’area e collaborato ai rilievi per chiarire le cause dell’arresto. Al momento non sono state rese note altre indicazioni sulle condizioni cliniche del paziente né su eventuali fattori scatenanti.

Vista la gravità dell’accaduto, il caso verrà seguito anche dal pubblico ministero competente, per valutare se l’arresto cardiaco sia riconducibile a cause naturali o intervenute in circostanze specifiche.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube