Arrestato pusher ventenne a Sestri Ponente: fermato, aggredisce agente

Questa notte, intorno alle 2, i poliziotti hanno arrestato un genovese di 20 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Durante il normale controllo del territorio l’equipaggio della volante di zona ha notato 5 ragazzi attraversare piazza di Vittorio, a Sestri Ponente. Da subito si è staccato dal gruppo un giovane, che ha cambiato repentinamente direzione cercando di eludere un eventuale controllo.

Non appena gli agenti sono scesi dall’auto il ragazzo ha lanciato un involucro in un’aiuola e si è dato alla fuga. Non appena è stato raggiunto ha iniziato a prendere a pugni un agente, causandogli lesioni guaribili in 7 giorni.

A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti addosso al 20enne un bilancino e due dosi di hashish, da sommare alle 28 gettate nell’aiuola per un totale di 20,48 grammi.

All’interno della sua abitazione sono stati sequestrati altri due bilancini di precisione e 107 bustine da confezionamento con disegnata una foglia di marijuana.

Questa mattina il processo per direttissima.