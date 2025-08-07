Arrestato per spaccio di cocaina a Bogliasco: giovane trovato con 41 dosi pronte per la vendita

Un 21enne di Genova è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già pregiudicato, è stato sorpreso in flagranza di reato nel comune di Bogliasco grazie a un’operazione mirata della Squadra Mobile di Genova.

Un blitz della Polizia a Bogliasco

L’arresto è scaturito da una serie di indagini condotte dalla Polizia di Genova, che ha organizzato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nel levante ligure. Gli agenti, dopo aver raccolto informazioni precise, hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane. La perquisizione ha dato esito positivo e ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e attrezzatura per lo spaccio.

La scoperta della cocaina e dei contanti

Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in 41 dosi già pronte per essere vendute. Accanto alla droga, c’era un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di 4.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Arresti domiciliari e presunzione di innocenza

Dopo essere stato arrestato, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza rimane fino alla sentenza definitiva, in attesa dell’esito del processo.

