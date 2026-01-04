Arrampicatrice ferita alla falesia del Tempio del Vento, intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorso complesso nel tardo pomeriggio a Calvisio: donna tedesca recuperata dopo una caduta di alcuni metri e trasferita all’ospedale Santa Corona

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono stati impegnati in un delicato intervento di soccorso in ambiente impervio presso la falesia del Tempio del Vento, in località Rian Cornei, nel territorio comunale di Calvisio, nel Savonese. L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando una donna di nazionalità tedesca è precipitata durante un’arrampicata, cadendo da un’altezza stimata tra i cinque e i sei metri.

La zona, particolarmente frequentata da appassionati di arrampicata sportiva per le sue pareti rocciose, ha richiesto un’operazione coordinata e tecnicamente complessa, resa ancora più delicata dalla posizione della persona ferita e dalla necessità di un recupero in sicurezza.

La caduta durante l’arrampicata e le condizioni della donna

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’arrampicatrice era cosciente e in grado di muovere gli arti, ma lamentava forti dolori riconducibili a traumi da caduta. Le prime valutazioni sanitarie hanno evidenziato lesioni alla cassa toracica e alla colonna vertebrale, rendendo indispensabile un intervento attento per evitare ulteriori complicazioni durante le fasi di recupero.

La tempestività dei soccorsi ha consentito di stabilizzare la donna direttamente sul posto, in attesa delle operazioni di trasporto a valle.

L’intervento coordinato dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza locale e il Soccorso Alpino, a supporto delle operazioni condotte dai Vigili del Fuoco. In particolare, è stata attivata una squadra SAF, Speleo Alpino Fluviale, proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Savona, specializzata negli interventi in ambienti difficili e su terreni impervi.

La sinergia tra le diverse componenti del sistema di emergenza ha permesso di gestire l’intervento in modo efficace, garantendo la sicurezza sia della persona ferita sia degli operatori impegnati nel soccorso.

Il recupero e il trasferimento all’ospedale Santa Corona

L’arrampicatrice è stata immobilizzata e recuperata mediante una barella tecnica spallabile, utilizzata per il trasporto in aree non raggiungibili dai mezzi di soccorso tradizionali. Una volta raggiunta la strada, la donna è stata affidata al personale sanitario e trasferita in ambulanza all’Ospedale Santa Corona, presidio di riferimento per i traumi nella provincia di Savona.

L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle ore 21.30, dopo oltre tre ore di operazioni svolte in condizioni di massima attenzione e sicurezza.

