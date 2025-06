Arpal Liguria: avviso meteo per ondata di caldo torrido nei prossimi giorni

Temperature in aumento per l’effetto dell’anticiclone africano

Nei prossimi giorni la Liguria sarà interessata da un’intensa ondata di calore, causata dal consolidamento di un anticiclone di origine africana. A peggiorare la situazione, l’azione dei venti settentrionali che, superando i rilievi appenninici, provocheranno un ulteriore aumento delle temperature per effetto favonico. Le condizioni attese porteranno a un clima secco e torrido, con valori di umidità bassi ma temperature massime e minime in forte crescita: lo zero termico, nella giornata di domani, sfiorerà i 6000 metri.

Caldo torrido ma non afoso: ecco cosa aspettarsi

Il caldo sarà di tipo torrido, quindi con scarsa umidità, il che significa che l’afa sarà contenuta. Tuttavia, la combinazione tra temperature elevate e assenza di ventilazione determinerà comunque condizioni di disagio fisiologico, soprattutto nelle aree urbane e costiere. Secondo gli ultimi modelli previsionali, un’eventuale flessione delle temperature potrebbe verificarsi solo verso la fine della prossima settimana.

Il bollettino ARPAL per venerdì 27 giugno 2025

Per la giornata di oggi, venerdì 27 giugno, ARPAL segnala un disagio fisiologico diffuso per caldo su tutta la regione, con un disagio moderato nelle zone A, B e C (costa di Ponente, Genova e Tigullio). È raccomandata particolare attenzione per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Sabato 28 giugno: alta pressione e temperature elevate

Domani, sabato 28 giugno, l’anticiclone africano si consoliderà ulteriormente, portando temperature elevate e umidità media. Questo scenario favorirà condizioni di disagio fisiologico moderato per caldo su gran parte del territorio ligure. Il mix di calore e assenza di ventilazione renderà particolarmente difficile la permanenza all’aperto nelle ore centrali della giornata.

Domenica 29 giugno: disagio da caldo diffuso su tutta la Liguria

Anche per domenica 29 giugno si confermano condizioni stabili e soleggiate, con persistenza dell’alta pressione africana. Il disagio fisiologico sarà elevato nelle zone A, B e C, e moderato nelle zone D ed E, corrispondenti all’entroterra e ai rilievi. Le temperature elevate, unite alla scarsità di ventilazione, continueranno a generare criticità, con rischio per la salute in caso di esposizione prolungata al sole.

