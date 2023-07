Arpal: domani allerta gialla per temporali su tutta la Liguria | Le previsioni

I responsabili di Arpal intorno alle 12.30 di oggi hanno comunicato di avere emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria.

L’allerta sarà in vigore da mezzanotte di oggi alle 15 di domani.

“La Liguria – hanno spiegato da Arpal – sta vivendo, come praticamente tutta Italia, una fase di caldo intenso che, per qualche ora, vedrà una parziale e temporanea attenuazione per via del transito di una perturbazione che, scivolando sull’arco alpino, lambirà la nostra regione, apportando un aumento dell’instabilità in un contesto ancora molto umido.

Il potenziale ‘energetico’ a disposizione è importante, tuttavia resta l’incertezza sull’effettivo innesco dei fenomeni.

Il passaggio potrà provocare fenomeni temporaleschi localmente anche forti, un po’ su tutta la Liguria (più probabili tra il Centro e il Levante) in particolare durante la prossima notte e la mattinata di domani.

Con i temporali, come da avviso meteorologico emesso questa mattina, saranno possibili forti raffiche di vento e gradinate anche con chicchi di medie dimensioni”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. Valori di umidità elevati favoriscono ancora sensazioni di caldo afoso con disagio fisiologico per caldo su tutte le zone. Dalla serata infiltrazioni di aria instabile di origine atlantica determinano la possibilità di temporali fino a moderati. Tuttavia viene segnalata una bassa probabilità di temporali forti sulle zone BDE, con possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

DOMANI. Dalle prime ore della notte rovesci e temporali in sconfinamento dalla pianura padana, potrebbero interessare la regione, fino alle ore pomeridiane. Si segnala pertanto un’alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. I fenomeni più probabili associati ai temporali saranno forti raffiche di vento, grandine, anche di medie dimensioni (maggiore di 2 centimetri) e forti piogge localizzate. Persisterà il disagio per caldo afoso sulle aree costiere.

VENERDI’ 14 LUGLIO. Un nuovo aumento delle temperature, seppur in un contesto meno umido, favorisce condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, in particolare nelle vallate poco ventilate e nelle aree urbane.