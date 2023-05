Arpal conferma l’avviso meteo per vento di burrasca sul Levante

Da Arpal arriva la conferma per l’avviso meteo per vento di burrasca sul Levante della regione (Zona C).

“Nelle ultime ore venti forti – spiegano da Arpal – raffiche di burrasca o burrasca forte, hanno interessato in particolare le zone interne del Levante regionale.

Alle ore 11.00 i dati della rete Omirl parlano di una velocità media di 110.5 km/h registrata a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con raffica a 162.7 km/h; velocità media a 97.2 km/h al Lago di Giacopiane con raffica a 127.8 km/h, 58.0 km/h a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto) con raffica a 83.8 km/h. In costa raffica massima a Monte Rocchetta (La Spezia) con 70.9 km/h.”

Le previsioni

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore rinforzo dei venti da nord est fino a burrasca forte sul Levante (zona C) con raffiche ben oltre i 100 km/h sui rilievi, da nord, nord est di burrasca sul centro (zona B) e l’entroterra di Levante (zona E) con raffiche oltre 70-80 km/h sui rilievi, forti sul Ponente (zone A, D).

Per domani, mercoledì 17, venti di burrasca fin dalle prime ore della notte, su A, B, C e rilievi di D ed E con raffiche oltre 80-90 km/h sui rilievi, in attenuazione nel corso del pomeriggio e in nuova ripresa serale sul Levante.

Ricordiamo la suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia