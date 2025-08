ARPAL chiude l’allerta gialla per temporali in Liguria alle 18

L’ARPAL ha confermato la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle ore 18 di oggi su tutta la Liguria, dopo una mattinata caratterizzata da fenomeni intensi che hanno colpito diverse aree della regione.

Temporali forti tra Savona e Genova nella notte

Nella tarda notte una cella temporalesca si è sviluppata a est del Savonese sfruttando la convergenza dei venti, spostandosi lentamente verso est. I rovesci di forte intensità hanno interessato dapprima la fascia tra Savona e Genova, per poi colpire Pegli, Sestri Ponente e successivamente i quartieri orientali del capoluogo ligure.

Verso le 8 del mattino si sono registrate precipitazioni molto forti su Bargagli, con accumuli tra 116 e 120 mm in un’ora. Altri temporali intensi hanno interessato Borzonasca e Cabanne intorno alle 11. La cella è risultata poco mobile e rigenerata, accompagnata da downburst con raffiche di vento fino a 70 km/h e numerose fulminazioni.

Un secondo fronte atteso in serata

Un secondo passaggio perturbato, più veloce, è previsto per la tarda serata odierna e interesserà principalmente Toscana e Italia centrale. In Liguria gli effetti dovrebbero limitarsi a residue precipitazioni sullo Spezzino.

Instabilità in attenuazione e anticiclone in arrivo

Per il pomeriggio di oggi permane una probabilità elevata di temporali forti, con fenomeni temporaleschi a ridosso dei rilievi possibili fino a notte. Da lunedì, invece, è attesa una rimonta anticiclonica che porterà condizioni stabili e asciutte su tutta la regione.

Monitoraggio e aggiornamenti in tempo reale

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. Durante eventuali eventi intensi sarà pubblicato il monitoraggio sul portale ufficiale Allerta Liguria.

Per seguire i dati meteo in tempo reale è possibile consultare la piattaforma OMIRL da PC e l’app METEO3R da dispositivi mobili.

