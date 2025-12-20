Arnasco, vivevano nel bosco: uomo trovato morto per cause naturali, compagna ricoverata in ipotermia

L’anziano, cittadino tedesco, è deceduto probabilmente due giorni prima del ritrovamento. La Procura di Savona esclude responsabilità penali e dispone la restituzione della salma

Un uomo anziano è stato trovato privo di vita all’interno di una piccola abitazione immersa nel bosco nel territorio comunale di Arnasco, nell’entroterra della provincia di Savona. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme lanciato da alcuni conoscenti, preoccupati per l’assenza di notizie da diversi giorni. All’interno della stessa casa è stata trovata anche la compagna dell’uomo, in condizioni gravissime a causa di una forte ipotermia.

Le condizioni della compagna ricoverata in ospedale

La donna, anch’essa di nazionalità tedesca e di età avanzata, è stata soccorsa e trasferita in ospedale dove si trova tuttora ricoverata per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono state definite serie al momento del ricovero, con un quadro clinico compatibile con una prolungata esposizione al freddo. I sanitari stanno monitorando l’evoluzione dello stato di salute, mentre proseguono gli accertamenti medici.

Una vita isolata nel bosco dell’entroterra savonese

La coppia, entrambi ottantenni e con condizioni di salute già precarie, viveva da alcuni anni nella casa isolata nel bosco di Arnasco. Una scelta di vita riservata, lontana dai centri abitati, che avrebbe contribuito a ritardare l’allarme dopo il decesso dell’uomo. Secondo quanto emerso, i due erano conosciuti da alcuni amici che, non riuscendo più a mettersi in contatto con loro, hanno deciso di recarsi personalmente nell’abitazione.

Accertamenti e decisioni della Procura di Savona

Gli accertamenti svolti nelle ore successive al ritrovamento hanno escluso l’ipotesi di un atto violento. La morte dell’uomo viene ricondotta con ogni probabilità a cause naturali, con un decesso avvenuto circa due giorni prima del rinvenimento del corpo. Proprio alla luce di questi elementi, la Procura di Savona ha escluso responsabilità penali e ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

