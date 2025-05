Arenzano ride con Enzo Paci: il 31 maggio gran finale di stagione al Sipario Strappato

Sabato 31 maggio alle ore 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano conclude in grande stile la sua stagione 2024-2025 con “Uh! Dalla clava a Tik Tok”, l’irresistibile spettacolo comico di Enzo Paci, scritto a quattro mani con Matteo Monforte. Sul palco, al fianco del noto attore genovese, anche Romina Uguzzoni, per una serata all’insegna dell’ironia, della riflessione e del divertimento.

Enzo Paci tra teatro, televisione e satira sull’uomo moderno

Volto amato dal pubblico grazie ai suoi ruoli in “Blanca” (Rai) nel ruolo del commissario Bacigalupo e nel film su Paolo Villaggio, Enzo Paci è uno dei talenti comici più apprezzati della scena ligure e nazionale. Con “Uh! Dalla clava a Tik Tok” porta in scena un viaggio esilarante nella storia dell’umanità, tra interrogativi esistenziali e sketch surreali che analizzano il nostro presente digitale con intelligenza e sarcasmo.

«Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando?» sono alcune delle domande che Paci pone al pubblico, in uno spettacolo che unisce comicità e introspezione, lasciando spazio anche all’autocritica.

Informazioni pratiche: biglietti e prenotazioni

I biglietti per lo spettacolo hanno un costo di 15 euro intero e 12 euro ridotto. Sono inoltre disponibili formule in abbonamento.

Per prenotazioni è possibile scrivere via WhatsApp ai numeri 353 4369014 oppure 339 6539121.

Il teatro Il Sipario Strappato si trova in via Marconi 165, ad Arenzano (GE), facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi del Ponente ligure e dall’area metropolitana di Genova.

Il teatro non si ferma: torna il Festival Nena Taffarello a giugno

Conclusa la stagione teatrale, Il Sipario Strappato prosegue con la promozione culturale ospitando anche nel 2025 il Festival Nena Taffarello, una rassegna dedicata alle compagnie dialettali liguri, in programma sabato 7, domenica 8, sabato 13 e domenica 14 giugno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Arenzano e dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), rende omaggio a Nena Taffarello, attrice e co-fondatrice del teatro arenzanese insieme all’attuale presidente Lazzaro Calcagno. Il festival è nato con l’obiettivo di offrire uno spazio creativo alle giovani generazioni, favorendo inclusione e partecipazione.

Quattro compagnie in gara e premio del pubblico

Anche per l’edizione 2025, il festival propone quattro serate di teatro popolare e partecipazione attiva del pubblico, che sarà chiamato ad assegnare un premio speciale. Tra i finalisti:

Ramaiolo in Scena con “Cancelotti e Ciantafurche – L’unificasiun du Purtu e d’Ineia”, regia di Alessandro Manera

Boccascena con “Nessuno è come sembra”, regia di Simonetta Guarino

Cosa Vuoi che ti Legga con “Sale d’attesa”, regia di Carlo Deprati

Il Crocogufo con “Prestazione occasionale”, regia di Angelo Formato

La serata finale del 14 giugno sarà dedicata alle premiazioni ufficiali, coronando un mese ricco di teatro e memoria collettiva.

