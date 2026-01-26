Arenzano, furto con spaccata: due marocchini arrestati dai carabinieri

La scorsa notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Arenzano, insieme ai colleghi di Ge-Prà, hanno arrestato due cittadini marocchini, di 45 e 47 anni, già conosciuti alle Forze dell’ordine e mai rimpatriati, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in via Vittorio Veneto, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza dei due malviventi, a volto travisato, i quali stavano forzando la saracinesca di un negozio, pronti a infrangerne la vetrina con un tombino stradale che avevano divelto lì vicino.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato le vetrine dell’esercizio commerciale in frantumi e, una volta all’interno, hanno colto in flagranza il 45enne, intento a rubare il fondo cassa dell’attività.

Il 47enne, invece, datosi alla fuga alla vista dei militari, è stato bloccato poco distante, dopo avere colpito con calci e pugni i carabinieri nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

I due stranieri, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.