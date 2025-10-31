Arenzano, ancora nessuna traccia del sub disperso: ricerche riprese con sottomarino a comando remoto

E’ successo durante l’immersione sul relitto della Haven

Proseguono le attività di ricerca per il subacqueo disperso mercoledì 29 ottobre durante un’immersione organizzata nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo della costa di Arenzano.

Da quanto emerso, l’uomo stava partecipando a un’immersione al relitto quando sono state perse le sue tracce. Le prime azioni di soccorso non hanno dato esito.

Ricerche rallentate dal maltempo, oggi possibile uso del ROV

Le condizioni meteo avverse hanno complicato l’intervento: ieri gli elicotteri e le attività subacquee sono state limitate dalla scarsa visibilità.

Per oggi è previsto l’impiego di un sottomarino a comando remoto (ROV) per scandagliare i fondali circostanti il relitto, nell’intento di individuare il sub disperso.

Le forze in campo e la zona delle ricerche

Sul luogo dell’operazione operano la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e il 5° Nucleo Operatori Subacquei di Genova, con motovedette e mezzi aerei impegnati nelle perlustrazioni.

Il relitto della Haven è situato a circa 80 metri di profondità davanti ad Arenzano ed è una meta nota per immersioni tecniche.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube