Arconatese-Savona 1-1, pari firmato Virdis

Il Savona pareggia 1-1 ad Arconate in un match ricco di occasioni. Un buon inizio per i biancoblù che ci provano subito con Tognoni ma la sua conclusione si spegne di poco a lato.

L’Arconatese sfruttando la fisicità dei suoi attaccanti alla prima vera occasione si porta in vantaggio di testa con Sarr.

Pronta la reazione dei nostri ragazzi che con Cambiaso creano l’occasione più importante ma una super parata dell’estremo avversario gli nega il gol.

Allo scadere del primo tempo per atterramento in area di Bacigalupo, l’arbitro concede un calcio di rigore che Francesco Virdis non sbaglia segnando l’8° gol stagionale.

Nella ripresa è un Savona determinato a portare a casa i tre punti, dalla panchina in varie fasi della gara entrano Bartolini, Fenati, Piacentini e Muzzi che provano a dare ossigeno alla manovra. Il più pericoloso è Bartolini che crea e ci prova anche con un diagonale che esce di poco alla destra del portiere.

Occasionissime per Boilini e Cambiaso che per pochi centimetri non riescono a segnare il gol vittoria. Nel recupero anche Bellussi respinge una palla pericolosa che sarebbe stata davvero la beffa in un match bello e combattuto.