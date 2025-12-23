Arcola, camion esce di strada sull’Aurelia: muore autotrasportatore dopo il ribaltamento

Tragedia nel pomeriggio di lunedì sul Ponte di Arcola: il mezzo trasportava un escavatore. Inutili i soccorsi, indagini sulla dinamica

Tragedia ieri pomeriggio nel comune di Arcola, in provincia della Spezia, dove un autotrasportatore ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. L’episodio si è verificato poco prima delle 16 lungo la statale Aurelia, nel tratto di via Aurelia Nord, in corrispondenza del Ponte di Arcola, un’area caratterizzata da un rettilineo apparentemente privo di particolari criticità.

Il camion esce di strada e si ribalta

Secondo una prima ricostruzione, l’autoarticolato condotto dalla vittima, che stava trasportando un escavatore, è improvvisamente uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento. Il mezzo si è adagiato su un fianco dopo il ribaltamento, rendendo impossibile al conducente uscire autonomamente dalla cabina, all’interno della quale è rimasto intrappolato.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare l’autista dalle lamiere del camion. Contestualmente sono arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure e l’automedica Delta 2 di Sarzana. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito estremamente gravi, tanto da richiedere un trasferimento urgente in ospedale.

Il decesso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia

Una volta estratto dalla cabina, l’autotrasportatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo, l’uomo è deceduto nelle ore successive a causa delle gravi conseguenze riportate nell’incidente.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’uscita di strada e del successivo ribaltamento del camion. Gli accertamenti serviranno a stabilire se alla base dell’incidente vi siano stati un malore, un problema tecnico del mezzo o altri fattori esterni.

