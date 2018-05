Arbitri A: Illuzzi per il Genoa, Di Bello per la Samp

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la giornata conclusiva della Serie A Tim 2017/18.

L’incontro tra Genoa e Torino allo stadio Ferraris, domenica con inizio alle 15, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Lorenzo Illuzzi, esponente della sezione Aia di Molfetta e all’esordio in Serie A Tim in qualità di direttore di gara. Nella veste di arbitro nessun precedente con il Genoa, uno invece con il Torino in Tim Cup nel novembre 2017 L’incarico di assistenti è stato assegnato a Mattia Scarpa e Giovanni Luciano, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Reggio Emilia e Lamezia Terme. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Antonio Di Martino, tesserato nella sezione Aia di Teramo. Per la video assistenza arbitrale il ruolo è stato conferito a Ivano Pezzuto, in rappresentanza della sezione Aia di Lecce. Con la collaborazione come avar di Damiano Di Iorio, appartenente alla sezione Aia di Vco.

È Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro designato a dirigere SPAL-Sampdoria, gara in programma domenica 20 maggio 2018 al “Mazza” di Ferrara e valida quale 38.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto pugliese ci penseranno gli assistenti Mauro Tonolini di Milano e Claudio La Rocca di Ercolano; quarto ufficiale sarà Riccardo Ros di Pordenone; l’arbitro deputato al VAR sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, l’assistente sarà Salvatore Longo di Paolo