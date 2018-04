Arbitri A: Gavillucci per il Genoa, Orsato per la Samp

Sono state ufficializzate dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A le designazioni per la 34a giornata di campionato.

L’incontro tra Genoa ed Hellas Verona allo stadio Ferraris, lunedì con inizio alle 20:45, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Claudio Gvillucci (esordio in Serie A Tim il 27 aprile 2013), esponente della sezione Aia di Latina. In curriculum vanta 48 partite in Serie A Tim (24 rigori concessi, 9 espulsioni decretate). Sei i precedenti nella veste di arbitro con il Genoa in Serie A Tim, oltre a uno in Tim Cup. Sette in A, cinque in B, uno in C e uno in Coppa Italia con l’Hellas. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Rodolfo Di Vuolo e Lorenzo Gori, affiliati ai distretti arbitrali di Castellammare di Stabia e Arezzo. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Marco Serra, tesserato nella sezione Aia di Torino. Per la video assistenza arbitrale il ruolo è stato conferito a Luca Banti (qualifica di internazionale dal 2009), in rappresentanza della sezione Aia di Livorno. Con la collaborazione come avar di Stefano Alassio, appartenente alla sezione Aia di Imperia.

È Daniele Orsato di Schio l’arbitro designato a dirigere Lazio-Sampdoria, gara in programma domenica 22 aprile 2018 all’”Olimpico” di Roma e valida quale 34.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto veneto ci penseranno gli assistenti Valerio Di Fiore di Aosta e Lorenzo Manganelli di Valdarno; quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo; l’arbitro deputato al VAR sarà Luca Pairetto di Nichelino, l’assistente sarà Sergio Ranghetti di Chiari.