Aqua Mater, Sebastião Salgado al Ducale con una mostra a tema

La mostra a cura della moglie Lélia Wanick Salgado, musica di François Bernard Mâche nel sottoporticato di Palazzo Ducale dal 22 marzo al 14 luglio 2024

Genova – L’emozionante mostra fotografica “Aqua Mater” di Sebastião Salgado arriva al Palazzo Ducale di Genova, portando con sé un viaggio straordinario nel mondo affascinante e vitale dell’acqua.

Organizzata dalla Fondazione Palazzo Ducale in collaborazione con Rjma Progetti Culturali, Creation e SM-Art, la mostra sarà aperta al pubblico dal 22 marzo al 14 luglio 2024 e viene inaugurato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua promossa dall’UNESCO.

La mostra, prodotta dalla Fondazione Palazzo Ducale in collaborazione con Rjma Progetti Culturali, Creation e SM-Art, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca e selezione delle opere di Sebastião Salgado, che ha viaggiato per il mondo catturando con la sua macchina fotografica la bellezza e la fragilità dell’elemento acqua in varie parti del pianeta.

Curata dalla moglie di Salgado, Lélia Wanick Salgado, la mostra presenta 42 fotografie, in totale, esposte in grande formato e racconteranno storie di terre lontane, dalle cascate imponenti alle comunità che dipendono dalle risorse idriche per la loro sopravvivenza.

Paesi come Brasile, Algeria, Antartide, Russia, Mali, Alaska, India, Namibia e persino l’Italia diventano protagonisti di questa narrazione visiva, offrendo al pubblico una prospettiva unica sull’importanza e la complessità dell’acqua nel plasmare il nostro mondo.

La mostra non si limita alla dimensione visiva, ma coinvolge anche l’udito grazie alla collaborazione con il musicista François Bernard Mâche, che ha composto una traccia sonora appositamente per l’evento. Questa colonna sonora accompagnerà i visitatori lungo il percorso espositivo, arricchendo l’esperienza sensoriale complessiva.

Il presidente della Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura, Beppe Costa, sottolinea l’importanza di questa esposizione non solo come raccolta di opere fotografiche straordinarie, ma anche come stimolo alla riflessione su temi critici come l’acqua, l’ambiente e la società. Costa evidenzia inoltre il legame speciale che Genova ha con il mare e l’importanza di preservare le risorse idriche per garantire un futuro sostenibile.

«Questa mostra – spiega il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa – offre non soltanto una straordinaria raccolta di opere fotografiche, ma anche l’opportunità di una riflessione consapevole sui temi critici come l’acqua, l’ambiente e la società, in una città la cui storia e il cui futuro sono particolarmente legati al mare. Salgado ci conduce in un viaggio emozionante attraverso i molteplici aspetti dell’acqua, rivelando la sua forza vitale, la sua fragilità e la sua straordinaria capacità di plasmare il nostro mondo: dalle maestose cascate alle profondità degli oceani, dalle comunità che dipendono dalle risorse idriche, sempre più scarse e preziose, alla devastazione causata dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici».

«La mostra di Sebastião Salgado – sottolinea la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Ilaria Bonacossa – si inscrive in una ormai consolidata attenzione riservata dalla Fondazione per la fotografia e per i più importanti interpreti di questa arte. In questo caso c’è un elemento ulteriore che rende questa esposizione particolarmente stimolante: l’innesto di “fonografie” di François-Bernard Mâche volute da Lélia Wanick Salgado, curatrice della mostra.

Le musiche creano attraverso l’interazione tra suono e immagine un’immersione multisensoriale che arricchisce e approfondisce l’impatto emotivo complessivo della mostra aggiungendo un elemento sensoriale emotivo che apre a una dimensione simbolica e poetica oltre a quella ecologica e sociale».

Il percorso espositivo è stato ideato per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e informativa.

Oltre alle fotografie di Salgado, i visitatori avranno accesso a un’audioguida disponibile in italiano e in inglese, che fornirà approfondimenti sulla storia personale del fotografo e sul contesto delle immagini esposte.

L’assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova, Francesca Corso, sottolinea l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle risorse idriche e sull’urgenza di proteggere l’ambiente. Attraverso le opere di Salgado, i visitatori saranno invitati a riflettere sulla bellezza e sulla fragilità dell’acqua, nonché sulle responsabilità che ognuno di noi ha nel preservare questo prezioso patrimonio per le future generazioni.

La mostra “Aqua Mater” rappresenta quindi non solo un evento artistico di grande rilevanza, ma anche un’opportunità unica per promuovere la consapevolezza ambientale e il dialogo sulla sostenibilità.

Con il suo messaggio universale e la sua bellezza senza tempo, questa esposizione promette di lasciare un’impronta duratura nei cuori e nelle menti di coloro che la visiteranno. L.B.

Internet: https://www.mostrasalgadogenova.it/

