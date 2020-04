Aprile, c’è un qualcosa che avanza nel suo infinito percorso

C’è un qualcosa che avanza, che procede nel suo infinito cammino, nel suo lavoro, nonostante il coronavirus.

Non parliamo del lavoro continuo dei sanitari nelle corsie degli ospedali o nei settori considerati di prima necessità.

Forse non ce ne stiamo accorgendo, presi come siamo dalla prigionia casalinga, ma è un lavorio incessante, silente e invisibile che durante l’inverno non viene notato, ma in realtà è sempre presente.

Se ne sono accorti i pochi privilegiati con cui ne sono perennemente in contatto, che possono osservare da vicino il mutamento.

I cittadini ‘reclusi’ per il coronavirus non possono sapere e godere di ciò che sta accadendo nei giardini, nelle aiuole, nei terreni di chi risiede in campagna, in quei luoghi ameni che ti fanno sentire in questo momento meno prigionieri di un nemico invisibile.

E allora abbiamo deciso di raccontarvelo noi, presentandovi cosa o chi, metaforicamente, è arrivato anche quest’anno, puntuale come sempre, a preannunciare l’estate e a portare, mai come in questo momento, un messaggio di forza, speranza e di rinascita.

Semplicemente parliamo di Sua Maestà la Natura.

Eccola lì, davanti a noi, nel suo pieno splendore, nella sua energia che trasmette a chi ha la fortuna di osservarla in tutta la sua potenza e bellezza.

Fioriscono gli iris e i narcisi nei giardini, le rose iniziano a sbocciare, le violette e le primule invadono i prati dietro casa. La primavera è nel pieno della sua magnificenza. Ma reclusi in casa è impossibile vederlo, difficile anche solo immaginarlo.

Così abbiamo deciso di portarvela in casa noi, vista con i nostri occhi per i vostri. Fotografata nei tanti giardini che i più fortunati hanno messo a disposizione.

(Le foto che seguono sono tutte provenienti da giardini di abitazioni private in città o in campagna che hanno deciso di mettere a disposizione di chi si trova in casa fra le mura domestiche, l’esplosione di colori e di emozioni che la natura sta in questo momento offrendo. Ogni foto ha una descrizione del fiore o della pianta ripresa).

La primula è una pianta perenne che cresce spontanea nel sottobosco. E’ la prima pianta che pone fine all’inverno e preannuncia la primavera, è il fiore che esprime la rinascita della natura e per questo portatrice di sole e di abbondanza. Presenta fiori piccoli di colore giallo; rosette compatte con foglie sempreverdi.

La pervinca nella cultura celtica veniva usata dagli stregoni per preparare infusi e pozioni magiche. E’ rigogliosa e decorativa e si trova nelle aree collinari e boschive. I suoi tappeti di foglie sempreverdi si arricchiscono a marzo di boccioli color lilla e azzurro composti da cinque petali che sembrano una stella. Regalare una pervinca significa lasciare un dono di sé, un dolce ricordo.

La violetta è un fiore con due petali verso l’alto e tre verso il basso. Greci e Persiani ne facevano uso per calmare sonno e ira; i Romani la poggiavano sulla fronte per lenire il mal di testa dopo feste notturne e ancora oggi l’olio essenziale è efficace per l’emicrania. Nel Medioevo le tisane di violetta calmavano tosse e problemi respiratori. Per il suo aspetto delicato è diventato il simbolo della timidezza, dell’umiltà e del rispetto, della modestia e del pudore; chi la regala racconta la profondità del suo sentimento.

Tra foglie che sembrano cuoricini e colori tra i più delicati la si apprezza per il suo profumo intenso che parla di amore segreto mai svelato, dei pensieri di un tenero amante. La violetta viola è simbolo di regalità e di fiducia; la violetta blu simboleggia la spiritualità. Oggi se ne usano le foglie per la creazione dei profumi e i fiori per dolci come le caramelle.

Il narciso fiorisce da marzo a giugno e ne esistono molte varietà. Sei petali uniti da una corona centrale gialla. Dalla mitologia greca ne conosciamo l’analogia con la bellezza e l’amore di sé che porta alla morte. Simbolo di purezza nella cultura celtica con il cristianesimo diventa simbolo di rinascita dopo la morte e per questo legato alla Pasqua. In Oriente viene associato alla fortuna e alla prosperità e lo si dona come buon auspicio.

Il giacinto è un fiore profumato dalla forma tubolare a grappolo con fusto privo di foglie e caratterizzato da diversi colori: bianco, lilla, blu, rosa. Già l’antica Grecia lo apprezzava; veniva usato come ornamento dalle giovani donne e ne celebravano la bellezza Plinio e Virgilio. Il giacinto simboleggia il gioco e il divertimento. Quello blu è simbolo di coerenza e costanza insieme a sincerità, quello bianco denota bellezza e quello giallo gelosia.

L’iris ha un nome di origine greca e significa “arcobaleno”. E’ composto di tre petali verticali con tre boccioli per stelo. Per questa sua natura l’iconografia cristiana, con un chiaro riferimento alla Trinità, lo ha assunto come simbolo di fede e saggezza. Nell’Asia orientale l’iris veniva considerato un talismano contro malefici. Quando si regala un iris si esprime simpatia, vicinanza e conforto, augurio. L’iris viola è simbolo di sapienza, mentre quello bianco di purezza; quello blu comunica a chi lo riceve fede e speranza.

La rosa è il fiore che meglio rappresenta la Primavera. Fiore amato dalle streghe nel medioevo idoneo a provocare il male con le sue spine e fiore amato dalle fate perché portatore di felicità e benessere con la sua rara bellezza. I simboli della rosa sono molteplici: grazia, eleganza, felicità, passione, delicatezza, semplicità e perfezione. Il colore ne determina il messaggio: rossa amore profondo e appassionato, gialla gelosia, tradimento ma anche amicizia profonda e affetto, bianca purezza e castità, rosa grazia, dolcezza e amore innocente. Regalare una rosa è sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, stile e signorilità.

La kerria del Giappone fiorisce da marzo fino a maggio. Di origine asiatica il suo nome giapponese “Yamabuki” significa: giallo oro ed è sinonimo di prosperità e salute. I suoi fiori sono composti da piccoli petali di colore giallo dorato e la sua fioritura è intensa durante tutto il periodo della primavera.

L’arabis è una pianta erbacea perenne e spontanea che fiorisce da primavera a luglio. Cresce su giardini rocciosi e può circondare alberi da fusto. Fitti cespugli di foglie ovali e dentate, dal colore verde brillante e leggermente pelose; in mezzo un’esplosione di fiori profumati bianchi, rosa e azzurri. I petali sono quattro a forma tondeggiante e disposti a croce.

L’aloe vera è una pianta grassa e in quanto tale predilige i climi secchi e caldi. Presenta foglie lunghe e carnose, con punte aguzze e dentate che si sviluppano a spirale intorno ad un tronco centrale. Fiorisce in primavera e presenta dei fiori di colore rosso, rosa e arancione su uno stelo lungo e privo di foglie con una corolla composta di sei petali. Riconosciute fin dall’antichità le sue proprietà salutari, tanto da essere soprannominata “pianta dell’immortalità” dagli Egiziani, “pianta miracolosa” dai monaci medievali, “Elisir di Gerusalemme” presso i Templari. L’aloe vera costituisce ancora oggi un prezioso rimedio contro ustioni, irritazioni e dermatiti; come la descrivevano i Sumeri è: “pianta dalle magiche virtù”.

Con la speranza di avervi dato anche una semplice piccola emozione o spensieratezza, l’augurio che al più presto tutti possano godere nuovamente di persona di tali bellezze.

Sabrina Malatesta