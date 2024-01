Apre domani al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, e rimarrà allestita fino al 31 marzo, la mostra Living through paint(ing) – Part II

un’esposizione di nuovi dipinti e lavori su carta di Richard Gorman che, dal 2 febbraio al 31 marzo, sarà visitabile anche al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

La mostra, realizzata in collaborazione con la Hugh Lane Gallery di Dublino, intende approfondire l’interazione tra colore e forma nei suoi lavori. Con questo nuovo corpo di opere, infatti, Richard Gorman trasforma i suoi dipinti in un’arte spaziale, fatta di contorni, frammentazioni e sovrapposizioni, creando l’illusione di uno spazio che prende costantemente forma e si anima attraverso il colore.

Le campiture di colore di Gorman si spostano e mutano da un’opera all’altra in stretta correlazione con lo spazio espositivo del Museo di Villa Croce.

Parallelamente, un’installazione di opere di carta giapponese fatte a mano aprirà un dialogo con la collezione permanente del Museo E. Chiossone, accompagnata da un video di presentazione sulla sua pratica artistica e il legame con la tradizione giapponese della fabbricazione della carta.

Le mostre sono supportate dal Culture Ireland, Ambasciata Irlandese in Italia e con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e il supporto della Kerlin Gallery di Dublino.

«Siamo orgogliosi di presentare al pubblico questa straordinaria esposizione che ci offre l’opportunità di esplorare l’interazione tra colore e forma nel lavoro di Richard Gorman, le cui opere trasformano la pittura in un’arte spaziale, creando l’illusione di uno spazio che prende costantemente forma e si anima attraverso il colore – commenta l’assessore Paola Bordilli – Siamo anche entusiasti di presentare un’installazione di opere di carta giapponese fatte a mano, che darà vita a un dialogo con la collezione permanente del Museo E. Chiossone. Ringraziamo il Culture Ireland, l’Ambasciata Irlandese in Italia, il Consolato Generale del Giappone a Milano e la Kerlin Gallery di Dublino per il loro prezioso sostegno. Invito tutti a visitare questa mostra straordinaria che ci offre un’immersione nell’universo di questo artista straordinario».

Richard Gorman (nato nel 1946 a Dublino) vive e lavora a Dalkey, Dublino (Irlanda). L’approccio di Gorman alla pittura si ispira ai luoghi che ha visitato e da cui è stato influenzato fra cui Milano, dove ha vissuto saltuariamente per molti anni, e il Giappone, patria della fabbrica di carta a conduzione familiare che ha visitato per oltre 30 anni per produrre la sua carta kozo washi fatta a mano.

Le opere di Richard Gorman sono state esposte al Drawing Centre di New York, al Berkeley Art Museum in California, al Barbican Centre di Londra, al Koriyama City Museum of Art, alla Mitaka City Gallery of Art e all’Ashikaga City Museum of Art in Giappone, al MAC di Belfast, all’Irish Museum of Modern Art e alla Douglas Hyde Gallery di Dublino. Tra le mostre personali più recenti ricordiamo Living through Paint(ing), The Hugh Lane Gallery, Dublino (2023); Kerlin Gallery, Dublino (2020); Chigasaki Museum, Giappone (2019); Limerick City Gallery of Art, Irlanda (2017); Castletown House, Co. Kildare, Irlanda (2016). Le opere di Gorman sono presenti nelle collezioni dell’Irish Museum of Modern Art, Dublino; National Gallery of Ireland, Dublino; Crawford Art Gallery, Cork; Josef and Anni Albers Foundation; Koriyama City Museum of Art, Giappone; Centre of Contemporary Graphic Art, Fukishima, Giappone e New York Public Library. (www.kerlingallery.com/artists/richard-gorman)

Valeria Ceregini è una storica dell’arte e curatrice di arti visive di origine italo-irlandese con una pratica internazionale. Con oltre 10 anni di esperienza curatoriale, attualmente si occupa di sostenere gli artisti, creare progetti socioculturali e mediare con le istituzioni.

È impegnata nel tutoraggio e nel sostegno degli artisti, nella creazione di progetti socioculturali e nella mediazione con le istituzioni per offrire la migliore esperienza espositiva ai visitatori attraverso un outreach avvincente.

Ha esposto i suoi progetti in tutta Europa, come Karvansarai by Art Nomads, Breaking Borders (mostra collettiva), Over Nature (mostra collettiva). Tra i suoi progetti più recenti, la collaborazione con Scéal Arts Collective in collaborazione con Our Balbriggan, Fingal County Council e Arts Council of Ireland. www.valeriaceregini.com