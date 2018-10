Aperta stamane nuova rotonda via 30 Giugno: traffico Valpolcevera verso la normalità

“Con un’accelerazione incredibile sui lavori questa mattina è stata resa operativa una nuova rotonda su via 30 Giugno, all’altezza di via Ferri, che consentirà di raggiungere il quartiere di Certosa con facilità. Andiamo avanti”.

Lo ha comunicato stamane l’assessore alla Mobilità e vicesindaco di Genova Stefano Balleari.

“Da questa mattina – ha confermato il sindaco Marco Bucci su Fb – è attiva la rotonda di via 30 Giugno che permetterà alle automobili e alle moto che percorrono la strada di svoltare verso via Ferri e rientrare per Certosa, Rivarolo e Borzoli. Un altro passo verso il ritorno alla normalità per la Valpolcevera”.