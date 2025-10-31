Antonio Giuseppe Santagata. Mare forte a Genova: nuova mostra alla Fondazione A.N.M.I.G.

Una nuova tappa per riscoprire Santagata e il Mar Ligure

La Fondazione A.N.M.I.G. – Casa del Mutilato di Genova presenta “Antonio Giuseppe Santagata. Mare forte”, una mostra che riaccende l’attenzione sulla produzione pittorica dell’artista genovese legata alle atmosfere marine del Golfo Ligure. L’esposizione, in programma dal 7 al 21 novembre 2025 nella sede in Corso Aurelio Saffi 1 a Genova, nasce come seconda tappa di un progetto di valorizzazione più ampio della sua opera meno nota.

Tema e curatela: figure, imbarcazioni e narrazione delle acque

Curata da Matteo Lenuzza, la mostra approfondisce il rapporto dell’artista con il paesaggio marino e le forze naturali. Figure, imbarcazioni, calamità naturali dialogano in una visione che esprime attesa, speranza, paura e apprensione, emozioni che riflettono anche il nostro presente. L’evento è realizzato in collaborazione con la Collezione Santagata.

Dettagli pratici e accessibilità

L’inaugurazione è fissata venerdì 7 novembre dalle ore 18:30 alle 20:00. La visita è gratuita. Gli orari di apertura vanno dal martedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:00, o su richiesta per gruppi previo contatto della Fondazione. L’edificio e la mostra sottolineano piena accessibilità, in coerenza con la giornata internazionale “Purple Tuesday”.

Il luogo e il valore storico della sede

La Casa del Mutilato di Genova, progettata dall’architetto Eugenio Fuselli e inaugurata nel 1938, è oggi un punto di riferimento culturale e museale. La scelta di ospitare questa mostra conferma la vocazione dell’ente per arte, memoria e inclusività.

