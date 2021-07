Annullate le date dei Jethro Tull. A Genova era in programma un concerto il 27 luglio nell’ambito di EstateSpettacolo 2021.

A causa dell’attuale pandemia da Covid 19 ancora in corso, le date dei Jethro Tull previste in Italia per questa estate sono annullate.

Il concerto a Genova era in programma per il 27 luglio.

Il rimborso dei biglietti acquistati in prevendita sui canali ufficiali sarà effettuato da domani e fino al 10 settembre 2021.

Info: www.bpmconcerti.com

Info e partner di EstateSpettacolo 2021:www.portoantico.it #estatespettacolo 2021

Official partner sono Unicredit e Basko, facility management partner Rekeep.

EstateSpettacolo 2021 ha il patrocinio della Rai.

Gli eventi di EstateSpettacolo 2021 in programma fino al 25 settembre

Mercoledì 14 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – The Zen Circus + Balto

o Piazza delle Feste – Serata Accademie Lizard Genova-Groove Factory

Giovedì 15 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Iosonouncane + Bilbosa

o Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Andrea Di Marco “Stonato”

Venerdì 16 luglio:

Arena del Mare – Balena Festival – Frah Quintale + Eames

Sabato 17 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Psicologi + Uguruai

o Piazza delle Feste – Porto Antico Prog Fest – The Trip, Gleemen – Tributo A Bambi

Fossati & Jimi Hendrix, Blind Golem, Magia Nera

Domenica 18 luglio:

o Arena del Mare – Balena Festival – Ministri + Pablo America

o Piazza delle Feste – Porto Antico Prog Fest – cineconcerto “The Wall” Ranestrane, Fungus Family, Melting Clock

Lunedì 19 luglio:

o Arena del Mare – Genvision

o Piazza delle Feste – Filarmonica Sestrese

Martedì 20 luglio:

o Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – I Pirati dei Caruggi

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Matteo Scandroglio “In the eyes of the whale”

Mercoledì 21 luglio:

o Arena del Mare – Goa-Boa Festival – El Chapulin Solo [Manu Chao Acustico]

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – The swingers orchestra

Giovedì 22 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Paolo Conticini “La prima volta”

• Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – John Patitucci “Remembrance trio”

Venerdì 23 luglio:

o Arena del Mare – GoaBoa Festival – Margherita Vicario – Iside – Bais

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Avishai Cohen “Big Vicious”

Sabato 24 luglio:

o Arena del Mare: GoaBoa Festival – Ron Gallo – Colombre – Charlie Risso – Laila Al Habash – Cickpee

o Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Matteo Mancuso trio

Domenica 25 luglio:

Piazza delle Feste – Gezmataz Festival – Mask Me Now + Laboratorio orchestrale jazz del conservatorio di Torino

Lunedì 26 luglio:

o Arena del Mare: Francesco De Gregori

o Piazza delle Feste: Banana Joe + The Black Armadillos

Martedì 27 luglio:

Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Paolo Bonfanti con special guest

Mercoledì 28 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Drusilla Foer “Eleganzissima”

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Bobby Soul con special guest

o Isola delle Chiatte – Il Pianista sull’oceano rilegge Genesis, Emerson Lake & Palmer, Sakamoto, Delirium, La Coscienza di Zeno, La Maschera di Cera (Duo piano-voce Luca Scherani con Alessandro Corvaglia)

Giovedì 29 luglio:

Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Giuseppe Scarpato & EraOra con special guest

Venerdì 30 luglio:

o Arena del Mare: Fiorella Mannoia

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Reunion

Sabato 31 luglio:

Piazza delle Feste – GIMYF – Genoa International Music Youth Festival “Opera pop – Lirica raccontata ad arte”

Domenica 01 agosto:

Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Concerto D.O.C. a favore Associazione Gigi Ghirotti

Lunedì 02 agosto:

Piazza delle Feste – Pink Ribbon cover band

Martedì 03 agosto:

Arena del Mare – Ritornerai – spettacolo su femminicidio + Mimose – Donne in Musica

Mercoledì 04 agosto:

Arena del Mare – Andrea Pucci

Giovedì 05 agosto:

Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – Angelo Branduardi

Venerdì 06 agosto:

o Arena del Mare – Beppe Gambetta con Mark Harris

o Piazza delle Feste: Daniele De Gregori

Sabato 07 agosto:

o Arena del Mare – Giò Evan

o Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Noesis, Concerto per chitarra – Susanna Roncallo, Luca Agricola

Martedì 10 agosto:

o Arena del Mare – Ron

o Piazza delle Feste: Showtime

Mercoledì 11 agosto:

Isola delle Chiatte – Love Over Bot

Giovedì 12 agosto:

Arena del Mare – Shel Shapiro

Venerdì 13 agosto:

Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Datteri e grattacieli – Pino Petruzzelli

Sabato 14 agosto:

Arena del Mare – Enrico Ruggeri

Mercoledì 18 agosto:

Arena del Mare –Loredana Bertè

Venerdì 20 agosto:

Arena del Mare – Queen Mania

Domenica 22 agosto:

Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Storie di sale

• Michela Gatto, Andrea Tich

Venerdì 27 agosto:

Arena del Mare – Simona Molinari

26 – 30 agosto:

Sea Stories Festival – Corto Maltese – La ballata del mare salato – Igor Chierici e Luca Cicolella

27 agosto – 05 settembre:

Piazza delle Feste – Suq Festival

Lunedì 30 agosto:

Arena del Mare – Goa-Boa Festival – Motta – Emma Nolde – Eugenia Post Meridiem

Venerdì 03 settembre:

Arena del Mare – Sangiovanni

Sabato 04 settembre:

Arena del Mare – Balena Festival – Apparat

Lunedì 6 settembre

Arena del Mare – Balena Festival – Cachemire

9 – 12 settembre:

Piazza delle Feste – Music Expo

Sabato 11 settembre:

Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

Domenica 12 settembre:

Arena del Mare – Goa-Boa Festival – Ariete

Giovedì 16 settembre:

Arena del Mare – Goa-Boa Festival – La Rappresentante di Lista- Anais

Sabato 18 settembre:

Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

Sabato 25 settembre:

Electropark – Bo!led pres. Different, Us