Annuario 2025: tutti i numeri dello Sport in Liguria. Bilancio record per la 26° edizione di Stelle nello Sport

E’ stata presentata questa mattina, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, la diciottesima edizione dell’Annuario Ligure dello Sport. La pubblicazione curata da Michele Corti e Marco Callai, con la collaborazione tecnica di Cristina Cambi, diventa maggiorenne nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Sono 396 le pagine della guida che fotografa lo sport regionale immediatamente dopo il rinnovo delle cariche nazionali e locali di Coni e Cip, di 50 Federazioni Sportive, 13 Discipline Sportive Associate, 14 Enti di Promozione e 20 Associazioni Benemerite.

Dopo i successi di Parigi 2024, lo sport ligure inizia il suo percorso in direzione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Disciplina per disciplina, l’Annuario censisce tutti i riferimenti di Comitati e Delegazioni regionali, delle società sportive affiliate con il riassunto dell’ultima stagione sportiva 2024/2025, profili dei migliori atleti e gli interventi dei massimi dirigenti regionali. Una carta d’identità preziosa per il mondo sportivo ligure, nata nel 2005 e cresciuta, anno dopo anno, nell’ambito del progetto Stelle nello Sport.

In copertina alcune delle “stelle” sportive della Liguria protagoniste ai Giochi di Parigi e nella stagione 2024-2025: da Alice D’Amato, Ilaria Spirito e Francesco Bocciardo, straordinari ori ai Giochi, a Lorenzo Musetti, Francesca Salvadé, Camilla Moroni (prima volta per l’arrampicata alle Olimpiadi) e Andrea Fondelli con la sua Pro Recco che ha vinto tutto, in Italia e in Europa. Sorrisi azzurri per Arianna Arado (protagonista con l’Italbasket proprio a Genova), Filippo Armaleo, Davide Mumolo e Lorenzo Mark Finn, astro nascente del ciclismo con la vittoria nel mondiale juniores. E infine Giulia Segatori, stella della ginnastica, fresca di medaglia d’oro nella Coppa del Mondo di ritmica.

I numeri dello Sport in Liguria. Con le elezioni tenute tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, si registrano diciassette cambiamenti ai vertici delle Federazioni Sportive liguri, quattro nelle Discipline Sportive Associate e altrettanti negli Enti di Promozione. Con 12.468 tesserati ogni 100.000 abitanti (fonte report Coni), la Liguria è quinta nella classifica per densità sportiva, preceduta soltanto da Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Marche. Sono, invece, 138 le società sportive ogni 100.000 abitanti, con la Liguria in questo caso all’ottavo posto. Lo sport ligure conta, a fine 2023, 184.704 atleti tesserati, 2.046 società sportive e 29.713 operatori sportivi. Rispetto al 2020 c’è stata quindi una crescita di oltre 40.000 atleti e 54 società.

Questa la ripartizione per ogni singola provincia. A Genova: 1002 società sportive, 8347 dirigenti, 5461 tecnici, 1730 ufficiali di gara, 99990 atleti. A Imperia: 265 società sportive, 1748 dirigenti, 1072 tecnici, 556 ufficiali di gara, 17942 atleti. A La Spezia: 313 società sportive, 2688 dirigenti, 1457 tecnici, 462 ufficiali di gara, 25240 atleti. A Savona: 466 società sportive, 3488 dirigenti, 1958 tecnici, 746 ufficiali di gara, 41532 atleti.

Gli sport più praticati in Liguria. Il Calcio, con le sue 264 società e i suoi 29.201 atleti, è ancora lo sport maggiormente praticato. La crescita di Tennis e Padel (e pickleball) è però straordinaria e vale il secondo posto nella classifica per tesserati (ben 25.500). Pesca Sportiva e Attività Subacquee si confermano punto di riferimento importante in Liguria con ben 216 Associazioni affiliate. Così come la Vela che ha 11.558. Supera quota diecimila anche la Pallavolo (10.162 tesserati). Per numero di Società brillano anche Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (102) e Bocce (77).

Nella classifica per numero di atleti, la top 10 vede il Calcio davanti a Tennis e Padel (25500), Pesca Sportiva e attività subacquee (12050), Vela (11558), Pallavolo (10162), Nuoto, Pallanuoto, Sincro e Tuffi (7475), Pallacanestro (6702), Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (6691), Atletica Leggera (4939) e Ginnastica (3941).

Nella classifica per numero delle società, la top 10 è composta da Calcio, Pesca Sportiva e Attività Subacquee (216), Tennis e Padel (154), Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (102), Pallavolo (97), Bocce (77), Ciclismo (73), Atletica Leggera e Vela (72) e Pallacanestro (68).

Tra gli Enti di Promozione, l’Uisp può contare su 46.162 tesserati, il Csi su 38.458, la Libertas su 21478, la Pgs su 5.651 e lo Csain su 304.

“L’Annuario dello Sport è un lavoro prezioso, che evidenzia l’importante attività svolta giorno dopo giorno dalle tantissime realtà che operano sul nostro territorio – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Quest’anno la Liguria è stata insignita del prestigioso titolo di “Regione Europea dello Sport” e l’amministrazione regionale sta investendo come mai prima d’ora in ambito sportivo: solamente nel 2025 sono stati stanziati quasi 11 milioni di euro per la riqualificazione di nuovi impianti e il sostegno alle società per la manutenzione delle strutture. Tra le eredità più significative di questo anno speciale spicca la realizzazione di 23 aree attrezzate in tutto il territorio per offrire a cittadini di ogni età la possibilità di fare attività fisica e prendersi cura del proprio benessere. La Liguria sportiva continua a crescere grazie alle sue eccellenze, alle tantissime discipline in forte sviluppo e alle buone pratiche promosse: vogliamo continuare a rafforzare il legame tra sport, salute, educazione e turismo per crescere ancora insieme”.

“Con emozione ho firmato, tra i miei primi atti ufficiali da Sindaca di Genova, questo Annuario dello Sport Ligure che, per tanti anni, ha registrato e raccontato i miei risultati sportivi come atleta”, sottolinea Silvia Salis, Sindaca di Genova. “Genova ha una grande tradizione sportiva, figlia della sua natura portuale, della sua innata tensione internazionale, dell’impegno delle centinaia di presidenti di società che, ogni giorno, sacrificano tempo, risorse e una impareggiabile passione per garantire continuità e futuro a tutte le discipline sportive. Come amministratori, il nostro impegno deve essere innanzitutto quello di supportarli, garantendo impianti adeguati, funzionali, sostenibili, avvicinando sempre più giovani atlete e atleti alla pratica sportiva, agonistica e non, offrendo al tempo stesso l’accesso allo sport a tutti, in particolare alla terza età che può trarre enormi benefici dalla pratica sportiva. Lo sport è lavoro di squadra, crescita personale, benessere individuale e collettivo e l’unico, vero ascensore sociale del nostro Paese: per questo, come sancito dalla nostra Costituzione, deve essere di tutte e di tutti. È un impegno che ho avuto chiarissimo nei miei anni da Vice Presidente Vicario del CONI e che continuerà a guidarmi nei prossimi cinque anni da Sindaca di Genova, nel corso dei quali l’impegno a rendere sempre più centrale la città nel panorama politico sportivo andrà a braccetto con l’impegno a uno sport diffuso e accessibile a tutte e tutti i genovesi”.

L’Annuario è distribuito in tutto il mondo sportivo, mediatico e istituzionale della Liguria. Può essere ordinato alla mail annuario@liguriasport.com al costo di 15 euro (spedizione inclusa) e contribuirà alla raccolta fondi di Stelle nello Sport a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Ad oggi, la 26° edizione del progetto che promuove i valori dello sport in Liguria, ha già superato quota 50.000 euro di raccolta fondi nella “Maratona benefica” a favore della storica realtà fondata e presieduta dal Prof. Henriquet.

Il bilancio delle Stelle. Stelle nello Sport è un percorso quotidiano, ricco di attività ed eventi dedicati alla promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, cercando di valorizzare e sostenere l’attività delle Associazioni sul territorio. Dopo lo screening di tutti i migliori risultati degli sportivi liguri, sono stati oltre 130 mila i voti che hanno permesso di eleggere gli sportivi dell’anno, celebrati nell’ambito del 26° Galà delle Stelle che ha avuto come ospite d’onore Valentina Vezzali, icòna dello sport italiano.

La Festa dello Sport, promossa da Porto Antico e Stelle nello Sport, ha coinvolto oltre 140.000 partecipanti in tre giorni. Ben 2.100 gli studenti che hanno gareggiato nell’Olimpiade delle Scuole. Oltre 4.500 gli studenti raggiunti nei 23 incontri di “Una Classe di Valori”. Sono 130 le scuole in Liguria che hanno partecipato al concorso “Il Bello dello Sport” raccogliendo la cifra record di 10.425 elaborati. Oltre 400 gli alunni in gara nel “Più Veloce della Città”, storica manifestazione di Villa Gentile, giunta alla 40° edizione. Grande successo anche per il Premio Fotografico Nicali – Iren che ha ricevuto ben 367 foto generando oltre 20 mila interazioni sui social. Tredici gli eventi sostenuti grazie al progetto “Energie per lo Sport”: dopo il Meeting di Atletica Leggera a Celle Ligure si è chiusa la tappa del Summer Hoops di basket che ha richiamato a Lerici migliaia di giovani in tre giornate di gara e spettacolo.

Nell’anno in cui Liguria è Regione Europea dello Sport, si è ampliato il raggio d’azione del progetto SportAbility grazie all’innovativo percorso al fianco di Bic Genova e Figc Sgs. Genova e Savona hanno vissuto le prime tappe del Calcio Integrato, format che permette di far giocare insieme ragazzi di tutte le abilità. In autunno il tour porterà questa esperienza anche nelle province di Imperia e La Spezia.

Intanto è già scattato il conto alla rovescia verso lo SportAbility Day 2025, la più grande festa dello sport per tutte le abilità, fissata per sabato 4 ottobre al MySport Village Sciorba di Genova. A seguire arriveranno la 5° edizione il Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti”, gli incontro con le “Stelle nello Sport” al Festival Orientamenti per chiudere con il Charity Event delle Stelle e la consegna del Premio Internazionale “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”.

Stelle nello Sport con i suoi canali ha superato nei primi 6 mesi del 2025 il milione di visualizzazioni. Una promozione puntuale e preziosa per i protagonisti dello sport ligure grazie alla trasmissione settimanale in Tv, il sito LiguriaSport.com, la Newsletter dello Sport ligure e i canali social. “E’ stato un primo semestre ancora più intenso del solito”, racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “Siamo davvero felici di questo percorso che ogni anno cresce e coinvolge sempre maggiori Associazioni. Il nostro ringraziamento va a Istituzioni, Sponsor e Associazioni che sono sempre al nostro fianco in questa “sfida” davvero preziosa. E’ una rete costruita su passioni e valori comuni con due obiettivi speciali: promuovere lo sport e i suoi valori verso un pubblico sempre più ampio e sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti che è un punto fermo del nostro territorio, una realtà fondamentale che ogni anno assiste oltre 3000 famiglie a domicilio e nei due hospice a Bolzaneto e Albaro”.