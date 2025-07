Annuario 2025, lo sport in Liguria corre veloce: tutti i numeri e i protagonisti

L’Annuario Ligure dello Sport diventa maggiorenne nell’anno della Liguria Regione Europea dello Sport

Presentato nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, l’Annuario Ligure dello Sport 2025 celebra la sua diciottesima edizione con un bilancio senza precedenti. A curarlo, come sempre, Michele Corti e Marco Callai con il supporto tecnico di Cristina Cambi. L’opera, diventata ormai un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale, si compone di 396 pagine che fotografano lo scenario sportivo ligure dopo il rinnovo di Coni e Cip, di ben 50 Federazioni Sportive, 13 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 20 Associazioni Benemerite.

Verso Los Angeles 2028 con le stelle di Parigi

L’Annuario racconta un anno speciale per lo sport ligure, in cammino verso le Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles 2028, con uno sguardo ai trionfi di Parigi 2024. In copertina i volti simbolo della stagione: da Alice D’Amato e Francesco Bocciardo, protagonisti con medaglie d’oro, a Ilaria Spirito, Lorenzo Musetti, Francesca Salvadé e Camilla Moroni. Non mancano Andrea Fondelli, stella della Pro Recco, e giovani promesse come Lorenzo Mark Finn, campione del mondo junior di ciclismo. Una generazione di talenti che rappresenta il futuro dello sport ligure.

Sport ligure in crescita: numeri, tesserati e società

Con 12.468 tesserati ogni 100.000 abitanti, la Liguria si posiziona quinta a livello nazionale per densità sportiva. Al 2023 si contano 184.704 atleti, 2.046 società sportive e quasi 30.000 operatori. Un incremento netto rispetto al 2020, che ha visto crescere il numero di atleti di oltre 40.000 unità. Le province si distribuiscono così: Genova resta la capitale con oltre 99.000 tesserati, seguita da Savona (41.532), La Spezia (25.240) e Imperia (17.942). Un tessuto sportivo ricco e diffuso che testimonia la vitalità del movimento regionale.

Gli sport più praticati in Liguria: boom di tennis e padel

Il calcio resta lo sport più praticato con 29.201 tesserati e 264 società, ma la crescita di tennis e padel (25.500 tesserati) è inarrestabile. Segue la pesca sportiva con attività subacquee (12.050), la vela (11.558), la pallavolo (10.162) e gli sport acquatici come nuoto e sincro. Bene anche pallacanestro, arti marziali, atletica e ginnastica. In termini di società, il podio vede ancora calcio, pesca sportiva e tennis, ma si confermano solidi anche judo, bocce, ciclismo e atletica.

Il sostegno della Regione Liguria: investimenti e nuove aree sportive

L’assessore regionale allo sport Simona Ferro ha sottolineato come nel 2025 siano stati stanziati quasi 11 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi e la manutenzione delle strutture. In questo anno da Regione Europea dello Sport, sono nate 23 nuove aree attrezzate in tutta la Liguria, pensate per promuovere il benessere e l’attività fisica per tutte le età. L’impegno della Regione punta a rafforzare il legame tra sport, salute, educazione e turismo.

Silvia Salis: “Da atleta a sindaca, ora il mio impegno per lo sport a Genova”

La Sindaca di Genova Silvia Salis, già vice presidente vicaria del Coni, ha firmato con emozione l’Annuario 2025. “Genova ha una grande tradizione sportiva, che merita impianti adeguati, inclusione, attenzione alla terza età e accesso per tutte e tutti”, ha dichiarato. L’obiettivo è rendere la città un punto di riferimento nello scenario sportivo nazionale, anche attraverso il supporto alle società e alle famiglie che ogni giorno animano il territorio.

Stelle nello Sport: 130.000 voti, oltre 140.000 presenze e 50.000 euro raccolti

Il progetto Stelle nello Sport, giunto alla 26ª edizione, conferma la sua centralità nella promozione dei valori sportivi in Liguria. Con oltre 130.000 voti raccolti, la Festa dello Sport al Porto Antico ha coinvolto più di 140.000 persone. Record anche per il concorso “Il Bello dello Sport” con 10.425 elaborati da 130 scuole, mentre oltre 400 alunni hanno partecipato alla gara “Più Veloce della Città”. Straordinario anche il successo del Premio Fotografico Nicali – Iren e dei 13 eventi sportivi organizzati, come il Meeting di Atletica di Celle e il Summer Hoops di Lerici.

SportAbility e integrazione: un nuovo modello ligure di inclusione

Nel 2025 si è consolidato il progetto SportAbility con il debutto del Calcio Integrato in collaborazione con Bic Genova e Figc Sgs. Dopo Genova e Savona, in autunno il tour toccherà anche Imperia e La Spezia. Cresce l’attesa per lo SportAbility Day 2025, fissato per sabato 4 ottobre al MySport Village Sciorba. In calendario anche il “Memorial Gian Luigi Corti”, gli incontri con le “Stelle” al Festival Orientamenti e il Charity Event finale, che assegnerà il Premio Internazionale “Un Cuore da Leone”.

Un network per promuovere sport e solidarietà

Con oltre un milione di visualizzazioni nei primi sei mesi del 2025, Stelle nello Sport si conferma anche una piattaforma mediatica potente. Tra tv, sito LiguriaSport.com, newsletter e social, la rete costruita da Michele Corti punta a far crescere lo sport ligure e sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, che ogni anno assiste più di 3.000 famiglie. La “maratona benefica” del 2025 ha già superato i 50.000 euro di raccolta fondi.

