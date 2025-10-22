Annie Ernaux vince il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025

A Genova la cerimonia con la scrittrice Premio Nobel

È Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, la vincitrice del Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025 – “La migliore scrittrice europea”. La città di Rapallo celebra così una delle autrici più influenti del panorama letterario contemporaneo, capace di ridefinire il linguaggio narrativo e di esplorare con coraggio la memoria individuale e collettiva.

La scrittrice francese, autrice di capolavori come Gli anni, Il ragazzo e Perdersi, ha trasformato la propria esperienza personale in una lente d’ingrandimento sulle dinamiche sociali e politiche della nostra epoca, con uno stile essenziale e profondamente autentico.

Una terza edizione di prestigio internazionale

Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca, giunto alla sua terza edizione, si conferma un punto di riferimento per la promozione della letteratura femminile europea di qualità. Dopo Catherine Dunne nel 2023 e Amélie Nothomb nel 2024, Rapallo accoglie con orgoglio Annie Ernaux, consacrando la città come un centro di eccellenza culturale.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Rapallo insieme a BPER Banca, con il sostegno di Coop Liguria e il patrocinio della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, rappresenta un ponte tra cultura locale e scenario internazionale.

L’appuntamento a Palazzo Ducale

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 19.00 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Durante la serata, Annie Ernaux incontrerà il pubblico in un dialogo aperto con le giurate Nadia Terranova e Margherita Rubino, approfondendo i temi che attraversano la sua opera: la memoria, il tempo, l’identità e la trasformazione sociale.

Il premio, del valore di 5.000 euro, sarà consegnato dal sindaco Elisabetta Ricci insieme ai partner istituzionali, in un evento che celebra la forza della parola e la capacità della letteratura di unire culture e generazioni.

Un riconoscimento che rafforza il legame tra Rapallo e la cultura europea

Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca rappresenta per la città un’occasione per ribadire il proprio ruolo di crocevia culturale nel panorama italiano ed europeo. Un progetto che valorizza le scrittrici contemporanee e promuove la cultura come strumento di dialogo e crescita sociale.

“Premiare un Nobel per la Letteratura è un momento storico per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Ricci – e conferma il prestigio che Rapallo ha conquistato nel panorama culturale europeo”.

La serata a Palazzo Ducale sarà arricchita da un momento musicale e da letture tratte dai principali romanzi della Ernaux.

L’evento si inserisce in un calendario più ampio di iniziative culturali promosse da Rapallo e dalla Liguria per il 2025, a conferma della vivacità culturale del territorio e del suo impegno nella valorizzazione delle grandi figure della letteratura internazionale.

Premiazione del Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025

Martedì 28 ottobre 2025 – ore 19.00

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale – Genova

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: www.hellorapallo.it

