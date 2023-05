Animali domestici in vacanza: meglio lasciarli a casa o portarli in viaggio

Molto spesso, chi possiede degli animali domestici rinuncia alle vacanze non sapendo come gestire al meglio i giorni d’assenza. I problemi connessi al loro temperamento potrebbero rendere il viaggio difficile, o, ancora, i luoghi da visitare potrebbero non consentire l’ingresso di cani o gatti. Ancora, potrebbe capitare che l’animale possa causare degli incidenti ai vicini di casa oppure ai passanti; insomma, sono tutte situazioni da prendere in considerazione. Una buona soluzione è quella di sottoscrivere un’assicurazione: è possibile richiedere un preventivo per una polizza per animali domestici qui e farsi un’idea di come funziona l’assicurazione e di tutti gli eventi che possono essere coperti dalla stessa. In alcuni casi, possedere una polizza assicurativa è persino obbligatorio, sia per quanto riguarda i cani che i gatti, ed è dunque importante informarsi al meglio per garantire ai nostri amici a quattro zampe, ma anche a chi tiene a loro, la migliore copertura assicurativa in caso di imprevisti.

Vacanza pet friendly: come organizzarla

In primis, è bene conoscere le abitudini e il temperamento del proprio cane o gatto. Può affrontare lunghi viaggi in macchina? L’animale, infatti, se di dimensioni notevoli, deve rimanere nella parte posteriore dell’auto, possibilmente all’interno di un trasportino delle giuste dimensioni e omologato, ciò affinché non raggiunga il conducente per ragioni di sicurezza. Lo stesso discorso può essere fatto per cani e gatti di piccole dimensioni, che devono poter viaggiare tranquilli all’interno del trasportino. Quello che non deve mai mancare è l’acqua fresca, ma soprattutto delle frequenti soste lungo il viaggio che consentano all’animale di potersi muovere un po’ e fare i propri bisogni.

Quali animali domestici portare in viaggio?

Dati alla mano, in Italia ci sono all’incirca 40 milioni di cani, membri effettivi di numerosi nuclei familiari. Sono pertanto i cani gli animali più diffusi. Non mancano poi i gatti, ma anche le cavie o i conigli domestici. Sono, quindi, questi gli animali per cui è necessario prevedere la possibilità di ingresso in hotel, qualora si decida di non soggiornare in una casa in affitto per maggiore comodità. I cani possono essere tenuti in spazi esterni e alcuni ristoranti ne consentono l’ingresso, mentre per gli altri animali è preferibile chiamare le strutture e informarsi caso per caso. Tra i consigli più importanti c’è quello di prevedere un check-up completo per il proprio animale a poche settimane dalla partenza, proprio per garantire che quest’ultimo sia in ottimo stato di salute.

Regole per viaggiare con animali

Per quanto riguarda i viaggi all’estero, o comunque oltre i confini nazionali, bisogna essere più attenti per le documentazioni da portarsi dietro. Alcuni paesi richiedono, infatti, una certificazione con i dati dell’animale e le vaccinazioni effettuate, ma anche la presenza del microchip. Inoltre, può essere indispensabile portare il guinzaglio o la pettorina, perché spesso è obbligatoria all’esterno.

Lasciare gli animali a casa

Se si preferisce, invece, lasciare l’animale a casa, nel caso sia un cagnolino, è bene affidarlo ad una persona di fiducia che conosce l’animale e sa rapportarsi con lui. Per tutti gli altri animali, invece, è possibile chiedere ad un amico di visitarlo quotidianamente, portando acqua fresca e cibo, ed eventualmente verificando che non ci siano problemi in casa. Insomma, l’attenzione ai propri animali deve essere elevata sia che rimanga a casa sia che si decida di affrontare una vacanza pet friendly.