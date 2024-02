Sanremo – Angelina Mango, vincitrice di Sanremo ha perso la custodia della statuetta del Leone di Sanremo e del Festival e lancia una storia sui social per ritrovarla.

“Io… ho un appello da fare. Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà…”. Angelina esordisce così nel suo video-appello in cui inquadra la statuetta in un sacchetto di cartone. “Io vado in giro così raga… non è fattibile…”