Anemia infettiva, Piana: servizio prelievo sangue cavalli garantito da Asl liguri

“Sarebbe opportuno che il servizio di prelievo sanguigno, che tutti i proprietari di cavalli devono far eseguire per legge sugli animali per verificare se siano affetti da anemia infettiva, sia fornito attraverso le strutture pubbliche dell’Asl 3 Genovese e delle altre Asl liguri.

A seguito dell’interrogazione presentata dalla Lega, l’assessore competente oggi ha spiegato in aula che, a fronte delle segnalazioni pervenute, si impegnerà a effettuare ulteriori approfondimenti sugli assetti organizzativi delle Asl liguri garantendo già da ora che chi ne farà richiesta sarà inserito nella relativa lista d’attesa.

Inoltre, completato l’incremento dell’organico, per evitare disparità di trattamento tra i proprietari di cavalli nei territorio delle varie Asl in Liguria, la prestazione tornerà a essere erogata dal servizio sanitario regionale”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Alessio Piana (presidente III commissione Attività produttive).