Andrea Santonastaso omaggia Frank Sinatra in “Sinatra. My way – A modo mio” il 22 aprile alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano.

Andrea Santonastaso omaggia Frank Sinatra nello spettacolo di Giovanna Manfredini.

Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165)

Frank sta dimenticando le parole delle sue canzoni, volano via come gli anni da ragazzino sulle spiagge di Jersey, gli anni da giovane padre e del sorriso della piccola Nancy, anni divorati dal suo genio artistico, anni sempre più veloci in caduta libera verso la notte.

Un’ombra gli fa paura: diventare un uomo ordinario, un uomo senza smoking.

Andrea Santonastaso racconta tanti Frank: The Voice, il ragazzaccio sul palco di Vegas, il marito di Nancy, l’amante di Ava, l’attore da Oscar, il ballerino dagli occhi azzurri.

Andrea Santonastaso, attore, divide la sua carriera tra fiction (“La bella e la bestia”, “Un Matrimonio” di Pupi Avati, “Don Matteo”, “Dov’è mia figlia?”, “Puccini”, “Lo Smemorato di Collegno” e “L’Ispettore Coliandro” tra le altre), cinema (lavora, tra gli altri, con Wim Wenders, ancora Pupi Avati, Cristina Comencini, Massimo Venier) e teatro ( “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, sulla vita di Andrea Pazienza).

Ha condotto per Radio2 un programma di cinema dal titolo “Nessuno è Perfetto” (per tre anni) e programmi di puro intrattenimento come “Per Fortuna che c’è la radio”, “Happy Days”, “Metropolis” (per due anni), “Quelli che a Radio2” ed attualmente è in onda, sempre su Radio2, con “I Lunatici del WE”.

Ha poi condotto per la televisione programmi come “Grandi Mostre” su Sky Arte HD e “Saturdy Night live” su Italia 1. Ha studiato come illustratore e, tra le tante, sono sue le illustrazioni del libro di Federico Taddia “Jacopopò il genio della cacca” con le quali è stato finalista al Premio Battello a Vapore città di Verbania.

Giovanna Manfredini nel 2021 è stata finalista al premio di drammaturgia “Shakespeare Is Now!”, Teatro ex Drogheria (BG), con il copione: “Sinatra. My Way”.

Nello stesso anno è stata finalista al Premio Nazionale di Scrittura Teatrale Marco Praga, sezione monologo teatrale, con “Sonata Immorale” (in semifinale anche all’ActorsPoetryFestival di Genova, 2019). Nel 2016 ha vinto il primo premio come Miglior Spettacolo della rassegna Frammenti al Femminile con il copione: “Prigionia: femminile, singolare.”, scritto con A. Nigro.

