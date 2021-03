Ancora Pro Recco, vincente anche in Sicilia

La Pro Recco ritorna da Palermo con tre punti in valigia: i biancocelesti superano il Telimar dell’ex Baldineti per 5-15 nella seconda giornata del gruppo E di serie A1

I ragazzi di mister Hernandez si fanno sorprendere in avvio dai padroni di casa che si portano sul 2-0 nei primi 160 secondi di partita. Il tecnico spagnolo si gioca subito un time-out e la Pro Recco si rimette in carreggiata: doppietta di Figari e 2-2 che viene mantenuto fino alla prima sirena da un super Bijac, bravo a respingere il rigore del possibile 3-1 a Damonte.

Porta biancoceleste che rimane inviolata per tutto il secondo tempo nel quale la Pro Recco scava il solco con un parziale di 0-7 (Aicardi, Luongo, Figlioli, Di Fulvio, Ivovic e doppio Mandic) che vale il 2-9 a metà gara.

Il Telimar ricompare in zona gol dopo 100 secondi del terzo tempo, rompendo un digiuno lungo 15 minuti di gioco, poi è ancora monologo recchelino con Echenique a siglare il 3-10 con cui si chiude il terzo quarto.

L’altro mancino, quello di Mandic, alla sua terza rete di giornata, apre gli ultimi otto minuti, impreziositi da una doppietta di Aicardi (beduina e tocco sottomisura, tris complessivo per il centroboa savonese), dal solito bolide di Figlioli e dal sigillo di Younger.

Il rinvio della Final Four di Coppa Italia, prevista per giovedì e venerdì 18-19 marzo, a causa di un caso di positività in una squadra partecipante, permetterà ai biancocelesti di tornare in Liguria già da questa sera.