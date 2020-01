Ancora eventi prima di chiudere le festività natalizie

La banda, l’arrivo della Befana dal mare, la magia e il tiro con l’arco: programma intenso per l’Epifania

San Bartolomeo al Mare e l’Epifania hanno sempre avuto feeling. Anche quest’anno la tradizione viene rispettata, con un programma di eventi come sempre intenso e ben strutturato per chiudere in maniera adeguata il ciclo delle festività natalizie. La tradizionale sfilata della Banda Musicale “Città di Alassio” (per l’occasione in costume, le donne vestite da elfi e gli uomini da befane) annuncerà (ore 11:00, via della Resistenza) l’arrivo della Befana dal mare, organizzato dall’Asd Top Kayak. Grande attesa per la sceneggiatura che anche questa volta verrà proposta dai ragazzi con i remi.

Nel pomeriggio (ore 14:30, Piazza Torre Santa Maria) appuntamento con la magia e Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, che intratterrà le famiglie con piccoli giochi di magia e balloon art. Magic Alex ha frequentato la scuola di improvvisazione teatrale con la compagnia “Il vagone dei Comici” e partecipato a numerosi corsi di animazione e di magia ed altrettanti concorsi. E’ stato ospite in TV a “La Domenica del Villaggio” su Rete4.

Le intere giornate di sabato e domenica saranno dedicate anche al tradizionale Trofeo dell’Epifania, giunto alla 27ma edizione e organizzato dalla “Compagnia Arcieri San Bartolomeo”, gara di tiro con l’arco che quest’anno varrà come Campionato regionale ligure indoor. Nella palestra comunale si daranno appuntamento ben 136 atleti provenienti da tutta la Liguria. La gara si svolgerà sulla distanza di 18 metri e sarà valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2020 che si svolgeranno a Rimini il prossimo 22-23 febbraio.

Questi gli eventi del programma elaborato dall’Ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare:

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaioTutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

“Bancarelle in Festa”

Mercatino di oggettistica varia

Domenica 5 gennaio

“Aspettando la Befana”

ore 11.00

Molo fondo via della Resistenza

Sfilata della Banda musicale in costume e “La befana vien dal mare” a cura di Top Kayak.

ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Magic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone

Domenica 5 gennaio

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 9.00 alle 17.00

Palestra Comunale

Trofeo dell’Epifania, 27ma edizione – Tiro con l’arco – Campionato Regionale