Ancora caldo in Liguria: allerta rossa fino a mercoledì

Ancora caldo da record a Genova e in tutta la Liguria. Il ministero della Salute ha emesso una nuova ‘allerta rossa’ per caldo per la nostra regione per le giornate di oggi lunedì 6 agosto, martedì 7 e mercoledì 8 agosto.

L’invito è quello di prestare maggiore attenzione alle fasce protette, quali aniani e bambini e soprattutto non uscire nelle ore più calde della giornata.

Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, ecco un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal.

Il dato più significativo sarà il leggero aumento dell’umidità (attualmente attestata su valori medi) che, unita temperature sempre alte, provocherà condizioni di elevato disagio fisiologico soprattutto nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Una situazione che proseguirà anche domani, martedì 7 quando si assisterà a un leggero calo delle temperature: una diminuzione che dovrebbe proseguire anche dopodomani, mercoledì’ 8 agosto.

Sul fronte dei fenomeni meteo oggi e domani, nelle ore centrali della giornata, possibili rovesci o temporali di calore fino a moderati sui rilievi.

L’avviso meteorologico nel dettaglio si può trovare all’indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf

Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati. Spiccano i 27.4 di Sanremo (Imperia), poi 26.8 a Cipressa (Imperia) e Alassio (Savona), 26.7 a Ventimiglia (Imperia), 26.4 a Genova Centro Funzionale. Nello spezzino 25.9 a Corniolo. La minima più “fresca” a Cabanne di Rezzoaglio (Genova) con 13.4.

Nelle altre stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si sono registrati 25.6 a Savona Istituto Nautico, 25.3 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 25.2 alla Spezia.

Alle 11 la temperatura massima, 34.0 gradi, si registra ad Albenga Isolabella, mentre a Genova la stazione di Bolzaneto segna 32.5.

Per gli aspetti socio sanitari e i comportamenti da adottare si rimanda al bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute e reperibile sul sito www.salute.gov.it, che dettaglia i livelli di rischio socio-sanitario nelle varie città italiane.

Da segnalare, infine, che le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria sul territorio provinciale genovese hanno registrato ieri, domenica 5 agosto, superi della soglia d’informazione per quanto riguarda l’ozono (cinque a Pegli Alture tra le 12 e le 17, due all’Acquasola tra le 14 e le 16).

Per oggi, lunedì 6 agosto, si prevedono condizioni meteo favorevoli al ristagno degli inquinanti nei bassi strati.