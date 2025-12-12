Anche a Genova oggi si svolge lo sciopero generale: corteo in città

A Genova oggi, venerdì 12 dicembre 2025, si svolge lo sciopero generale nazionale con manifestazione in centro, possibili disagi nei trasporti, sanità e servizi essenziali

La mattina di venerdì 12 dicembre 2025, Genova e l’intera Liguria sono protagoniste di una giornata di mobilitazione sociale, con lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro quella che il sindacato definisce una legge di bilancio ingiusta e le scelte di politica economica e sociale del Governo italiano. La protesta coinvolge lavoratori dei settori pubblico e privato, con la manifestazione principale che anima il capoluogo ligure e con conseguenze sulla circolazione e sui servizi essenziali.

La mobilitazione e il corteo a Genova

Il cuore della protesta a Genova è il corteo che si è formato la mattina con il concentramento previsto alle ore 9 davanti alla Stazione Marittima, da dove i manifestanti hanno iniziato la marcia verso il centro città. Il percorso della manifestazione include vie principali della città e si conclude con il comizio davanti alla Prefettura in largo Eros Lanfranco, prevista nel corso della giornata. Questa mobilitazione riflette non solo la protesta contro la legge di bilancio nazionale, ma anche le critiche locali alla recente riforma sanitaria regionale che, secondo i sindacati, non risponde alle necessità di personale e pazienti in Liguria.

Lo sciopero nei vari settori in Liguria

La protesta contro la legge di bilancio e le richieste sindacali

La Cgil ha proclamato lo sciopero contro quella che definisce una legge di bilancio ingiusta, chiedendo una serie di modifiche nelle scelte economiche e sociali del Governo. Tra le rivendicazioni principali vi sono l’aumento di salari e pensioni, lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile, maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione, una riforma fiscale equa e progressiva e politiche più incisive per contrastare la precarietà lavorativa. Il sindacato critica anche gli stanziamenti legati al riarmo, richiamando l’attenzione su un uso delle risorse più orientato al welfare e ai servizi pubblici.

Impatto sui trasporti e sui servizi pubblici

Lo sciopero generale coinvolge l’intera giornata lavorativa di venerdì 12 dicembre 2025 e interessa numerosi comparti, con la possibilità di forti ripercussioni sui trasporti pubblici e sulla sanità. Nel settore dei trasporti, la mobilitazione include autobus urbani ed extraurbani e i servizi ferroviari, che si fermano per la maggior parte della giornata con fasce orarie di garanzia per i collegamenti essenziali. I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali delle società di trasporto, come Amt Genova, per verificare cancellazioni, riduzioni di corse o ritardi nei servizi pubblici.

Nel settore sanitario, anche le prestazioni non urgenti possono subire sospensioni o differimenti, mentre i servizi di emergenza e assistenza immediata resteranno operativi nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei servizi essenziali. Precettazioni mirate, come quelle del personale addetto alla mensa negli ospedali, sono state adottate per garantire continuità nei servizi critici e ridurre al minimo i disservizi per i cittadini.

Sciopero nazionale: i settori esentati e i servizi garantiti durante l’agitazione

Tensioni sindacali e adesione alla protesta

Lo sciopero del 12 dicembre è anche caratterizzato da tensioni tra le principali sigle sindacali italiane. Mentre la Cgilpartecipa direttamente alla mobilitazione con il corteo e le iniziative a Genova e in altre città italiane, la Cisl ha deciso di aderire a iniziative pubbliche soltanto nel weekend successivo, con una manifestazione prevista a Roma sabato 13 dicembre, focalizzata sul miglioramento della manovra e il dialogo con il Governo. La Uil, invece, aveva già tenuto un incontro chiuso sul tema della finanziaria italiana nei giorni precedenti, senza partecipare direttamente alla protesta del 12 dicembre.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube