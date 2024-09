Amt: selezione autisti, Filt Cgil organizza corsi gratuiti di preparazione, il bando è visibile attraverso il sito di AMT

E’ uscito il bando di selezione per autisti AMT, visibile attraverso il

sito di AMT (www.amt.genova.it).

La selezione è sia per il settore Urbano sia per quello Provinciale; i requisiti richiesti ai candidati hanno caratteristiche diverse, per

entrambi gli ambiti le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito entro il 19 Ottobre 2024.

• I candidati interessati alla selezione per il servizio Urbano dovranno

avere la patente D, il CQC, e, o essere sotto i 30 anni o essere

titolari di un trattamento Naspi o Dis-coll.

• I candidati interessati alla selezione servizio Provinciale dovranno

avere la patente D e il CQC.

Entrambe le selezioni sono aperte a chi appartiene alle liste del

Collocamento Mirato legge 68/99 art 1, art 18 e possiede patente D e CQC.

La FILT CGIL di Genova metterà gratuitamente a disposizione dei

candidati un percorso di preparazione a tutte le fasi di selezione del concorso per Autisti AMT oltre al supporto informatico dove necessario per iscriversi al database.

Per informazioni tel. 345 7735752 o filt@liguria.cgil.it