Amt, ci pensa Bucci: da Regione Liguria 14 milioni di euro per l’azienda genovese

La Regione Liguria è stata autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Genova 14,3 milioni come anticipazione delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale trasporti per salvare l’azienda di trasporto pubblico locale Amt.

L’anticipazione permetterà di garantire la liquidità necessaria al trasporto pubblico nell’area metropolitana genovese e di pagare gli stipendi dei lavoratori a fine dicembre.

È la novità prevista da un articolo collegato alle disposizioni finanziarie della riforma della sanità approvato oggi dal consiglio regionale della Liguria con i diciotto voti a favore del centrodestra.

“Il motivo per cui i 14,3 milioni di euro ad Amt – ha spiegato il governatore ligure Marco Bucci – sono stati messi dentro la riforma della sanità è perché per pagare gli stipendi a fine dicembre era necessario che i fondi venissero stanziati entro metà dicembre.

Non c’era altra possibilità se non approvare oggi l’articolo. Una legge regionale separata non poteva essere fatta perché non c’erano i tempi tecnici nelle varie commissioni.

Le risorse vengono anticipate da Regione Liguria perché non sono ancora arrivati i decreti dal Governo”.