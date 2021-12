AMT, CGIL e UIL: sciopero generale 24 ore giovedì 16 dicembre 2021

AMT, CGIL e UIL proclamano sciopero generale di 24 ore giovedì 16 dicembre 2021.

Le Organizzazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato per la giornata di giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, FILT CGIL e UILTRASPORTI hanno comunicato le seguenti modalità di effettuazione dello sciopero.

AMT – servizio urbano Genova.

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30;

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

AMT – servizio provinciale.

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9.00 alle 16.30.

Ferrovia Genova – Casella.

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno. Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

AMT Genova Servizio Provinciale, il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati. Verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.



Non è possibile fornire elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi proclamati contestualmente da CGIL e UIL. ABov