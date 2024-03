Amt, cambio servizio linee bus tra Rapallo e Santa Margherita

Amt, cambio servizio bus 706, 707 e 798 tra Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Servizio Amt: Causa della chiusura al traffico veicolare della SP 227 a San Michele di Pagana, dalle ore 20:30 di martedì 12 marzo e fino alle ore 6:00 di mercoledì 13 marzo, il servizio delle linee bus Amt 706, 707 e 798 verrà come di seguito modificato.

Martedì 12 marzo:

Le corse della linea 707 da Rapallo FS per Santa Margherita Ligure delle ore 21:25 e 23:29 e quelle da Santa Margherita Ligure per Rapallo FS delle ore 21:35 e 23:19 saranno soppresse.

La corsa della linea 706 da Via Doria per Rapallo FS delle ore 20:49 sarà soppressa mentre la corsa delle ore 00:19 da Via Doria per Rapallo transiterà da San Lorenzo della Costa.

La linea bus 798 delle ore 19:00 da Battilana raggiungerà San Pietro di Novella alle ore 20.29 e farà capolinea a Rapallo FS (ore 20.40).

La corsa ripartirà alle 21.00 per raggiungere l’ospedale di Rapallo.

Mercoledì 13 marzo:

La corsa della linea 707 delle ore 5:05 da Santa Maria sarà limitata a Rapallo FS.

Mentre la corsa delle ore 5:35 da Via Doria per Rapallo FS sarà soppressa.