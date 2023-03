Amt, cambio orario linea 742, chiuse gallerie Riva Trigoso-Deiva Marina.

Chiusura strada delle gallerie tra Riva Trigoso e Deiva Marina. Variazioni al servizio della linea Amt 742.

Chiusura della strada delle gallerie, sia nel tratto Moneglia – Deiva Marina che in quello Moneglia – Sestri Levante, mercoledì 15 marzo dalle 13:30 alle 17:30. la linea Amt 742 subirà le seguenti variazioni al servizio:

La corsa delle 13.35 da Sestri FS per Moneglia e la corsa delle 13.40 da Moneglia per Deiva transiteranno via Bracco.

La corsa delle 15.43 da Moneglia per Sestri Levante non verrà effettuata.